Engie România a cumpărat gaze în valoare de 1 miliard de lei de la Romgaz după preluarea EP Wind Project

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz a încheiat marţi un contract de vânzare gaze cu Engie România, în valoare de 984.381,41 de lei, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucureşti.

Contractul prevede vânzarea de gaze naturale pentru perioada 1 mai - 1 noiembrie 2011. Plata urmează să fie efectuată în termen de 30 zile de la data tranzacţiei, penalităţile de întârziere fiind prevăzute la 0,10%/zi.

Romgaz are ca principale segmente de activitate explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, producţie de gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, furnizare şi distribuţie de gaze naturale, operaţii speciale şi servicii la sonde, producţie şi furnizare de energie electrică.

Acționariatul majoritar al companiei este statul român, cu o participaţie la capitalul social de 70,0071%.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acţiunile emise de SNGN Romgaz sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. Totodată, acţiunile societăţii sunt suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri) emise de The Bank of New York Mellon, GDR-uri care se tranzacţionează pe Bursa de Valori Londra.

În plus, miercuri tranzacţia prin care Engie România vrea să preia producătorul de energie electrică din surse regenerabile, EP Wind Project (ROM) Six, a fost autorizată de Consiliul Concurenţei.

Potrivit unui comunicat de presă al autorităţii de concurenţă, în urma analizei acestei tranzacţii s-a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, precum şi că "nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal".

EP Wind Project (ROM) Six S.A. deţine şi operează o centrală eoliană în judeţul Constanţa, fiind activă în sectorul producerii energiei electrice din surse regenerabile.

Grupul de companii Engie România activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, producţie din surse regenerabile şi furnizare de energie electrică, precum şi soluţii verzi şi servicii tehnice pentru instalaţii de gaze naturale şi centrale termice.

Engie România şi filialele sale deservesc un portofoliu de 2 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 22.600 km, deţin o capacitate de producţie din surse verzi de 121 MW şi au 4.200 de angajaţi.