Dragoș Pîslaru: Comisia Europeană va relua discuțiile tehnice pe tema PNRR

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni după ședința de guvern în care a fost aprobată ordonanța de austeritate că se vor relua discuțiile tehnice pe tema PNRR cu Comisia Europeană.

„Vestea pozitivă este că am agreat cu Comisia Europeană un plan de lucru pentru perioada următoare și anume ca în următoarele două săptămâni să lucrăm inten cu CE pentru a lămuri situația celor două paliere. Iată deja o altă veste bună: avem un preacord legat de componenta nerambursabilă, unde în acest moment vă pot spune că stăm bine, că avem o abordare care să permită ca România să absorbă toți banii nerambursabili de pe PNRR, ceea ce e foarte important”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Alte declarații:

„Ne vom mobiliza în perioada următoare pentru ca să putem avea o situație clară privind PNRR pe care să o discutăm la nivel tehnic.

Asta înseamnă că la 14-15 iulie vom avea un acord, apoi va urma o perioadă de 2 luni pentru pregătirea pentru Comisie.

În toamnă am putea avea fondurile deblocate.

Cele 2 sapt la care fac referire sunt două săptămâni intense de lucru tehnic. Vom anunța și public măsurile care țin de progres.

Bate un vânt bun de reformă.

Pachetul fiscal și deblocarea PNRR trebuie să fie văzute împreună”, a spus ministrul.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat săptămâna trecută că suma de proiecte de investiţii din PNRR care au un semn de întrebare în acest moment legat de implementarea lor până la termenul limită este de 7,8 miliarde de euro.

„Comisia Europeană împreună cu echipele de la ministere şi cu echipa de la MIPE au început o discuţie deocamdată preliminară prin care să vedem ce din totalul acesta pe care îl avem pe PNRR poate fi cu adevărat fezabil implementat până la sfârşitul perioadei, deci până la sfârşitul 2026 şi ce nu. Şi descoperim o problemă sistemică. Nu discutăm de o problemă doar la nivel central sau de o problemă doar pe un anumit sector. Suma de proiecte de investiţii care au un semn de întrebare în acest moment şi legitim pus legat de capacitatea de a fi implementată este de 7,8 miliarde de euro. Discutăm aici de şcoli, discutăm de spitale, discutăm de segmente de autostradă, discutăm de infrastructură feroviară, de infrastructură socială, de locuinţe pentru tineri, de bani pentru întreprinderile micii şi mijlocii şi dezvoltarea sectorului privat, de împăduriri, de cam toate capitolele, sau de o bună parte din capitolele cruciale care au în acest moment un risc de ajustare semnificativ”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

El a adăugat că s-a ajuns aici din cauza populismului avut în administrarea ţării.

„Primul lucru pe care trebuie să-l subliniem este că am ajuns aici ca urmare a populismului pe care l-am avut în administrarea ţării. Am avut perioada electorală extinsă de peste un an, am avut alte priorităţi, lucruri care au condus la respingerea sau amânarea unor reforme pentru că ele nu erau populare, nu aduceau voturi, deşi erau imperios necesare pentru împingerea mai departe a planului. Am ajuns aici pentru că a existat o lipsă de asumare a acestei modernizări pe care o avem în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Aici nu este vorba de mofturi ale Comisiei Europene. Aici este vorba despre faptul că aveam un plan şi acele lucruri nu s-au făcut la timp sau au fost amânate”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.