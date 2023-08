Cu cât se vor scumpi băuturile alcoolice în România dacă se vor aplica noile creșteri de taxe

Draftul noilor măsuri fiscale apărut în spațiul public prevede, pe lângă majorarea taxelor și impozitelor și limitarea unor scutiri fiscale, și creșterea accizelor, ceea ce va aduce noi scumpiri.

O creștere cu 10% a accizelor, așa cum este prevăzut în proiectul Ordonanței de Urgență, înseamnă, de fapt, o creștere agregată a accizei de 21% în mai puțin de un an (5% în toamna anului trecut, plus 6% de la 1 ianuarie, plus 10% acum), a declarat pentru „Adevărul” Florin Rădulescu, președintele Spirits România.

Potrivit acestuia, o nouă majorare va avea efecte negative în special asupra producătorilor locali onești și va favoriza producția ilegală și consumul de alcool nefiscalizat.

„În trecut au existat situații similare și aducem din nou în atenție majorarea cu 42% a accizei în 2013 care a avut drept consecință, în intervalul 2013-2014, o scădere a pieţei fiscalizate a băuturilor spirtoase de 30%. În schimb, reducerea cu 30% a accizei în 2016 a avut ca rezultat în ultimii ani scăderea pieței nefiscalizate cu aproximativ 25% și dublarea veniturilor colectate la bugetul de stat, care au înregistrat 850.20 milioane lei în 2021 pentru piața băuturilor spirtoase.

Subliniem că încasările la bugetul de stat din acciza la alcool etilic au scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale anului 2023 comparativ cu perioada similară din 2022 (de la 379.46 milioane lei, la 369.68 milioane de lei), în pofida unei creșteri agregate de 11% a accizei în anul 2022 (5% în toamna trecută plus 6% de la 1 ianuarie). O nouă majorare va marca începutul unei perioade mai lungi de scădere a încasărilor din acciza la alcool, iar Guvernul trebuie să aplice un cadru juridic care să restabilească echilibrul între nevoile industriei și necesitatea de a crește veniturile bugetare”, a adăugat el.

Pe de altă parte, spune Rădulescu, costurile tot mai mari coroborate cu o taxare excesivă vor conduce la scăderea vânzărilor, micșorarea încasărilor la buget din TVA și impozit pe profit, cu posibile reduceri de personal în industrie.

„Efectele negative se vor resimți și social, în condițiile în care ne așteptăm ca noi majorări de taxe să ducă și la o creștere a consumului de băuturi alcoolice contrafăcute, cu efecte foarte grave pentru sănătatea consumatorilor”, a încheiat Rădulescu.

Draftul măsurilor fiscale propune majorarea accizelor la băuturile fiscale conform tabelului de mai jos: