Criza de la Volkswagen: Cum contraatacă șefii amenințările cu greva generală, după ce au respins cererea de majorare a salariilor

Volkswagen AG a respins solicitările sindicatului de majorare a salariilor pentru angajaţii din Germania şi a continuat să avertizeze asupra reducerilor semnificative de costuri.

Comitetele de negociere colectivă ale Volkswagen AG și filialele din Saxonia Inferioară și Saxonia-Anhalt ale IG Metall au început miercuri discuțiile în runda de negocieri colective din 2024 de la Hanovra. Părțile la contractul colectiv de muncă au convenit anterior să anticipeze cu o lună începerea rundei de negociere colectivă, planificată inițial pentru sfârșitul lunii octombrie.

„Datorită provocărilor economice actuale, Volkswagen AG s-a simțit obligată să adauge alte chestiuni decât cererea de plată a IG Metall la negocierile din runda de negocieri colective și, pentru prima dată, să rezilieze contractele colective în vigoare la 31 decembrie 2024. Acestea includ garanțiile pentru locurile de producție și locuri de muncă, angajarea de stagiari și studenți dual, aplicarea categoriei Tarif Plus și toate contractele colective privind detașarea lucrătorilor temporari”, au informaţ şefii companiei.

Pe măsură ce au început discuțiile, Arne Meiswinkel, negociator șef al Volkswagen AG și director de resurse umane al Volkswagen Passenger Cars, a explicat poziția companiei: „Situația de la locația noastră de acasă din Germania este foarte gravă. În calitate de producător lider de volum, Volkswagen va putea predomina doar dacă asigurăm compania în viitor, în fața costurilor în creștere și a creșterii masive a concurenței. Reducerile susținute ale costurilor, împreună cu o eficiență și o productivitate mai mari sunt singura modalitate prin care vom putea investi în noi tehnologii și produse și, astfel, vom proteja locurile de muncă pe termen lung.”

Arne Meiswinkel a mai subliniat: „Ne angajăm în Germania ca locație de afaceri și pentru locuri de muncă industriale. Cu toate acestea, acest lucru necesită un nivel ridicat de competitivitate. Acum este momentul să luăm împreună acțiuni inovatoare.” Anterior, Thorsten Gröger, negociator șef și șef al IG Metall din Saxonia Inferioară și Saxonia Anhalt, a cerut o creștere a salariului cu 7% și o plată de bază de 170 euro pentru stagiari și studenți.

În timpul negocierilor, Arne Meiswinkel a respins cererile IG Metall, spunând: „Vom putea asigura viitorul Volkswagen doar dacă suntem competitivi. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie de reduceri susținute de costuri și de o structură pregătită pentru viitor pentru condițiile de muncă reglementate de contractul nostru colectiv de muncă. Reajustarea garanțiilor pentru locurile de producție și locurile de muncă, aplicarea Tarif Plus, formarea bazată pe nevoi și desfășurarea competitivă a lucrătorilor temporari sunt elemente cheie. De asemenea, trebuie să ne reducem costurile cu forța de muncă în Germania. Ne putem menține poziția de vârf și ne putem proteja locurile de muncă pe termen lung doar dacă lucrăm mai economic. Unul îl presupune pe celălalt și nu poate fi realizat fără o contribuție a forței de muncă. Prin urmare, în viitorul proces de negociere colectivă, vom căuta soluții care să consolideze atât compania, cât și forța de muncă pe termen lung. În calitate de părți la contractul colectiv, trebuie să lucrăm împreună pentru a modela viabilitatea viitoare a companiei și pentru a o proteja pe termen lung.”

Prima rundă de negocieri s-a încheiat după trei ore.

Obligația de a se abține de la acțiuni industriale se încheie la 30 noiembrie 2024.

Contractul colectiv al Volkswagen AG se aplică pentru aproximativ 120.000 de lucrători din fabricile din Wolfsburg, Braunschweig, Hanovra, Salzgitter, Emden și Kassel și, de asemenea, acoperă angajații Volkswagen Financial Services, Volkswagen Immobilien GmbH și dx.one GmbH.

Cum contraatacă șefii Volkswagen AG

Rezilierea contractului colectiv de muncă: Garanția Volkswagen pentru locuri de muncă face parte din contractul colectiv din 1994. Prin rezilierea contractului colectiv de muncă pentru viitor și a acordului „Foaia de parcurs pentru transformarea digitală”, compania reacționează la provocările economice și structurale actuale cu scopul de a realinie garanțiile. pentru locuri de producție și locuri de muncă.

Aplicarea Tarif Plus: Aplicarea categoriei Tarif Plus face obiectul unui contract colectiv separat [RTV T+] pentru angajații cu funcții de specialitate sau de conducere. Condițiile de muncă ale angajaților din categoria Tarif Plus diferă de cele reglementate de contractul colectiv standard al companiei în ceea ce privește programul de lucru, bonusul și utilizarea mașinii de serviciu, de exemplu. La sfârșitul anului 2023, compania a anunțat deja o stabilizare pentru angajații din această categorie de salarizare la numire. Compania a reziliat acum acest acord cu scopul de a realinie aplicarea categoriei Tarif Plus.

Angajarea de stagiari și studenți duali: În contractul său colectiv pentru cursanți, Volkswagen s-a angajat să ofere 1.400 de locuri de formare în fiecare an. Datorită cererii mai scăzute, a fost adesea o provocare majoră în trecut să se asigure că stagiarii au fost angajați. Prin rezilierea acestui acord, se urmărește adaptarea numărului de locuri de formare oferite și a angajării de stagiari și studenți dual pentru a reflecta nevoile reale, asigurând astfel o mai bună planificare atât pentru angajați, cât și pentru companie.

Lucrători temporari: Volkswagen angajează lucrători temporari pentru a face față vârfurilor de producție și fluctuațiilor de capacitate. Prin rezilierea contractelor colective de desfășurare a lucrătorilor temporari la Volkswagen, compania urmărește să angajeze lucrători temporari în condițiile colective obișnuite în sector și nu la costuri mult mai mari decât cele plătite de concurenți, așa cum este cazul în prezent.

Concedieri masive

Presa germană informa săptămâna trecută că oficialii VW au în vedere reducerea cu 30.000 a numărului de angajaţi, pe termen mediu, sau aproximativ 10% din forţa totală de muncă a grupului Volkswagen în Germania.

Volkswagen se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv diminuarea cererii pentru automobilele sale, în special automobile electrice, intensificarea concurenţei din China şi o structură complexă de guvernare care, potrivit unor investitori şi analişti, încetineşte procesul de luare a deciziilor în perioade de criză.