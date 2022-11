Bușoi: E posibil să ne confruntăm cu o criză a aprovizionării cu gaze, dincolo de criza prețurilor mari

E posibil să ne confruntăm cu o criză a aprovizionării cu gaze, dincolo de criza prețurilor mari, a transmis, miercuri, Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie în Parlamentul European.

Acesta a participat la a patra ediție a evenimentului FORUMUL GAZELOR NATURALE: Criza Energetică - Risc sau Oportunitate pentru FIT FOR 55, organizată de Financial Intelligence impreuna cu Asociația Energia Inteligenta (AEI).

„Am reușit să înlocuim o parte din gazul venit din Rusia cu LNG american cu creșteri ale aprovizionării din Norvegia, din Nordul Africii și sigur se urmăresc multe soluții și se încearcă să se găsească alte surse de aprovizionare sau să le creștem pe cele prezente, dar situația este încă la limită și e posibil să ne confruntăm cu o criză a aprovizionării, dincolo de criza prețurilor mari.”, a transmis Cristian Bușoi.

El a mai afirmat că România are un potențial foarte mare în ceea ce privește gazele naturale, în perioada următoare.

„Cred că România are un potențial foarte mare în ceea ce privește gazele naturale, în perioada următoare. Din păcate și în trecutul apropiat și în prezent trebuie să fim atenți să nu se repete în viitor, potențialul pe care îl avem în ceea ce privește exploatarea gazelor onshore și offshore și vechea discuție legată de întârzierea exploatării din Marea Neagră, cunoscută de toți cei care urmăresc această dezbatere.

Deci, din păcate, acest potențial nu a fost pe deplin folosit de România în trecutul apropiat și în prezent, din motive care țin evident și de contextul european și de anumite decizii luate în România. Mă refer, mai ales, la offshore și la infama ordonanță 113. Astăzi am fi fost într-o situație în care nu doar nu am fi avut nicio emoție legată de necesarul de gaze natural al României, dar am fi putut oferii soluții limitate, dar consistente și țărilor din jur.”, a declarat specialistul.

„În ceea ce privește contextul european, în dezbaterile privind Green Deal și Fit For 55, noi cei care reprezentăm România în Parlamentul European și mulți colegi din Comisia ITRE din majoritatea țărilor am încercat, unori cu succes, alteori fără, să susținem rolul gazelor naturale în tranziție. Nevoia de a avea în continuare acces la gaz, nevoia de a găsi soluții de decarbonizare a gazului și să înteleagă colegii, mult mai ofensivi și mai entuziaști în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, pe care le susținem cu toții, Green Deal este un obiectiv susținut larg în Parlamentul European, dar cum ajungem acolo e ochestiune care uneori aduce opinii diferite.”, a continuat oficialul.

Cristian Bușoi a precizat că atât iarna aceasta, precum și iarna viitoare nu vor fi ușoare, vor fi pline de provocări.

„Am reușit, în final, să avem un act de taxonomie pentru investiții în gaze naturale. E adevărat, condiții extrem de dificil de atins, dar după luni și multe insitențe, alături de nuclear și gazele naturale, sunt parte a taxonomiei, iar odată cu criza prețurilor la energie, generate prima dată de creșterea cererii și insuficientă ofertă în ceea ce privește gazele naturale, apoi permanentizată de invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia, din ce în ce mai mulți colegi descoperă rolul gazelor și mai ales nevoia de a avea această sursă de energie disponibilă și care să respecte principiul securității de aprovizionare.

Am găzduit de curând în parlamentul European o dezbatere și un studiu pregătit de Organizația Internațională de Petrol și Gaze și de American Petrol Institute. (..) În mod evident și mai ales în iarna viitoare nu va fi ușoară, va fi plină de provocări. Am reușit să înlocuim o parte din gazul venit din Rusia cu LNG american cu creșteri ale aprovizionării din Norvegia, din Nordul Africii și sigur se urmăresc multe soluții și se încearcă să se găsească alte surse de aprovizionare sau să le creștem pe cele prezente, dar situația este încă la limită și e posibil să ne confruntăm cu o criză a aprovizionării, dincolo de criza prețurilor mari. RePowerEu vine cu o strategie atât în a reduce cu puțin consumul de gaze și de a merge mai mult pe surse regenerabile și, de asemenea, de a avea alte surse de aprovizionare. Am lucrat acel regulament cu depozitele de gaz care sunt pline peste 90% în întreaga Uniune Europeană.”, a transmis președintele Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie.