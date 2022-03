Preţurile gazelor naturale pe piaţa din Europa îşi continuă tendinţa de scădere începută săptămâna trecută

Potrivit sursei citate, la bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare au scăzut luni cu până la 16%. În paralel, livrările de gaze din Rusia erau la un nivel normal atât via Ucraina cât şi spre alte rute, tocmai într-un moment în care cererea ar putea să se diminueze odată cu venirea primăverii.

Un eventual indiciu de progres în negocierile dintre oficialii ruşi şi ucraineni ar da pieţei gazelor o pauză după preţurile record şi volatilitatea ridicată din ultimele săptămâni, informează Agerpres . Conform specialiştilor, războiul din Ucraina a agitat pieţele de materii prime, de la gaze şi până la cereale, iar sancţiunile menită să izoleze Rusia i-au îngrijorat pe traderi.

„Orice progres în discuţiile de pace ar putea duce la diminuarea primei de risc din preţul gazelor", susţin analiştii de la firma de consultanţă Inspired Energy Plc.

A patra rundă de negocieri ruso-ucrainene este în curs de desfăşurare. Comunicarea între cele două părţi este dură, dar continuă, a comunicat luni negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj pe Twitter.

Traderii de gaze din Europa urmăresc cu atenţie cum evoluează negocierile pentru că există în continuare un risc real ca livrările de gaze să fie întrerupte. Chiar dacă Uniunea Europeană şi-a anunţat intenţia de a-şi reduce importurile din Rusia cu două treimi în acest an, blocul comunitar are nevoie urgentă de gaze naturale pentru a reumplerea depozitelor care în prezent sunt cu mult sub media multianuală pentru această perioadă.

Pe de altă parte, prognozele meteo arată spre temperaturi peste medie în nord-vestul Europei în săptămâna care vine iar mai multe nave încărcate cu gaze lichefiate vor ajunge în porturile europene, ceea ce va contribui la creşterea aprovizionării.

În jurul orei 2:17 p.m. la bursa ICE Endex de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze erau în scădere cu 9,8% până la 118,41 euro pentru un Megawatt-oră, după un declin de 32% înregistrat pe parcursul săptămânii trecute. Lunea trecută, preţurile au atins maximul istoric de 345 de euro pentru un Megawatt-oră.