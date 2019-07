Omenirea trăieşte, de luni, pe datorie

În 2018, ziua în care omenirea a început să trăiască pe credit a fost 1 august. Cu douăzeci de ani în urmă, data a fost 29 septembrie, cu două luni mai târziu decât în ​​acest an. În 1979, ziua „de depăşire” a avut loc la începutul lunii noiembrie.

Această dată, calculată de Reţeaua Global Footprint Network - un think tank creat în 2003, cu sedii în Statele Unite, Belgia şi Elveţia, specializat în cauze de mediu şi amprenta ecologică - înseamnă că de astăzi omenirea trăieşte pe credit, devorând mai mult decât natura poate oferi într-un an.

Aşadar, am consumat mai mulţi peşti, am tăiat mai mulţi copaci, am mărit considerabil suprafaţa terenurilor agricole. „Această dată reflectă caracterul de pradă al omului faţă de resursele naturale. Distrugem din ce în ce mai mult capacitatea de a se reînnoi a resurselor planetei”, susţine Arnaud Gauffier, co-director de programe la WWF-France.

Acest calcul, stabilit la nivel mondial, nu menţionează diferenţele care pot fi stabilite în funcţie de nivelurile de consum din diferitele regiuni.

Dacă toată populaţia lumii ar trăi ca şi Statele Unite, ar fi nevoie de 5 planete Pământ pentru un an de consum, 3,2 pentru Rusia, 3 pentru Germania, 2,2 pentru China, dar numai 0,7 dacă toată omenirea ar trăi în ton cu oamenii din India. În medie, în întreaga lume, se estimează că ar fi necesare 1,75 de planete pentru a satisface nevoile anuale ale populaţiei lumii.

