Partea urâtă a amânării creditelor, explicată de un specialist: Atât au putut guvernanţii noştri

Aici, spune lectorul ASE, a fost o luptă şi din partea băncilor să-şi apere interesele.

Dobânda se cumulează pe toată această perioadă de 6 luni, iar în momentul în care expiră termenul acesta acordat de către bancă, dobânda se capitalizează.

„Dacă eu am un credit de 100.000 lei şi am o dobândă stabilită în contract în funcţie de ROBOR. Acum ROBOR e la 2,6% (să rotunjim), la acel credit dobânda e de 2,6% pe an, înseamnă că într-un an, dobânda aferentă acestui credit ar fi de 2.600 lei. Eu cer amânarea ratelor doar pentru o perioadă de 6 luni. Atunci dobânda ar fi 1.300 de lei. Când trec cele 6 luni, acea dobândă de 1.300 de lei se capitalizează, se adaugă la împrumutul de 100.000 lei şi începând cu luna următoare, după ce au trecut cele 6 luni, voi plăti dobândă la dobândă”, explică Rapcencu.