Guvernul este în plină procedură de rectificare bugetară. Câciu: Statul trebuie să îşi plătească facturile

„Nu se apropie rectificarea, suntem deja în procedură de rectificare. A început tot procesul, sunt întâlniri zilnice la Ministerul de Finanţe cu fiecare minister”, a declarat el. Adrian Câciu a mai arătat că dezideratele rămân aceleaşi şi nu va spune cine a făcut economii sau nu. ”Dezideratele sunt aceleaşi, şi sunt foarte simple de înţeles, trebuie făcută această economie pentru că trebuie să finanţăm pachetele cu care am venit în sprijinul cetăţenilor şi al companiilor”, a afirmat ministrul.

”Alta era conjunctura la începutul acestui an, când am făcut bugetul, peste acel buget noi am adăugat 30 de miliarde de lei, pachetele de sprijin pentru companii şi cetăţeni. Este evident că şi ordonatorii de credite trebuie să înţeleagă acest efort pe care statul îl face. Statul trebuie să îşi plătească facturile”, a spus el.