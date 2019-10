Guvernul Dăncilă s-a răzgândit şi majorează salariul minim

„Am pregătit mai multe proiecte, pe care viitorul guvern să le poată adopta. În Guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat, începând cu anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, la 2.620 de lei lunar. După-amiază vom avea consultări pe această temă cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor în cadrul Consiliului Naţional Tripartit”, a spus, în primă fază, în şedinţa de luni a Guvernului, premierul demis Dăncilă.

Ulterior, după discuţiile cu sindicatele, premierul demis a anunţa că Guvernul Dăncilă va aproba în cele din urmă acest proiect.

„Astăzi am avut Consiliul Naţional Tripartit, am vorbit cu sindicatele, în şedinţa de luni mărim şi salariul minim. Noi vrem să ne ţinem de promisiuni, până în ultima clipă ceea ce am promis pentru oameni vrem să facem, mai ales că nu vin vremuri aşa de bune pentru români”, a spus Dăncilă, la România TV.

Luni seară, Blocul Naţional Sindical a anunţat că vrea ca salariul minim brut pe economie să urce de la 1 ianuarie 2020 la 2.495 de lei, faţă de propunerea Guvernului de 2.262 de lei, conform Agerpres.