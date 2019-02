Finanţele au reuşit să se împrumute de la bănci, la prima licitaţie din februarie

„Emisiunea de titluri de stat de astăzi, 7 februarie, are o maturitate reziduală de 2,7 ani şi o dobândă de 4%, iar suma atrasă este de 635,55 milioane de lei. Investitorii au depus oferte care depăşesc de 4 ori suma anunţată de MFP pentru licitaţie. Nivelurile acceptate ale randamentelor s-au situat sub nivelul existent în piaţa secundară”, a anunţat ministerul.

Ministerul Finanţelor plănuieşte, potrivit calendarului de împrumuturi pe luna februarie, să atragă peste 2,1 miliarde lei de pe piaţa internă.

Trezoreria a anunţat însă calendarul de împrumuturi la scurt timp după ce ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici spunea că a dat ordin ca Finanţele să nu se mai împrumute de la instituţiile de credit, ci să ia bani din Trezorerie.

„Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici «ruşinea nu ştiu care». Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, a afirmat Teodorovici, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ „mai sus” decât este necesar. „Doi la mână: nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri”, a precizat Teodorovici.

Întrebat dacă oferta băncilor reprezintă o reacţie la OUG 114, el a spus: „Nu ştiu, trebuie să avem o discuţie şi cu Asociaţia Română a Băncilor pentru a vedea”.

Între timp, Finanţele au anunţat că încearcă şi în acest an să se împrumute de la populaţie. MFP a început să emită, de luni, o serie de titluri de stat dedicate exclusiv persoanelor fizice.

Taxa pe lăcomie ar putea fi schimbată

Reacţia băncilor probabil vine ca urmare a anunţului lui Darius Vâlcov cu privire la o posibilă modificare a modului de calcul al ROBOR, pentru ca taxa bancară să devină inofensivă. „Sper să obţinem o schimbare radicală a modului în care ROBOR este calculat sau chiar să îi vedem decesul”, a spus Darius Vâlcov, într-un interviu telefonic cu Bloomberg. El a precizat că o decizie va fi luată alături de Banca Centrală, care poate modifica regulile interne pentru dobânzile de pe piaţa interbancară fără să aibă nevoie de aprobare parlamentară.

Guvernatorul Mugur Isărescu susţine că există discuţii pentru schimbarea modului de calcul al ratei dobânzii interbancare, deoarece impactul noii taxe asupra sistemului bancar este major şi „nu arată bine”.

„Suntem în discuţii cu ministerul de Finanţe. Ne apucăm să învăţăm tabla înmulţirii. Căutăm o soluţie. Există varianta să se ia scadenţa pe termene mai scurte”, a spus Mugur Isărescu.

