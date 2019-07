Comisia Europeană confirmă că Guvernul a falsificat deficitul pe 2018

„Comisia Europeană confirmă – execuţia bugetară pentru 2018 măsluită! În momentul în care Vâlcov şi Teodorovici au anunţat deficitul bugetar cu o lună înainte am spus că execuţia pentru 2018 o să fie falsificată. V-am spus atunci că am fost sunat din MFP şi mi s-a spus că urmează să măsluiască datele. Imediat am cerut comisie de anchetă parlamentară pentru execuţia bugetară pe anul 2018. PSD+ALDE nici nu au vrut să audă. CE vine cu prima dovadă că datele au fost «aranjate» în aşa fel încât deficitul, atât ESA, cât şi CASH, să nu depăşească 3%. Au transferat venituri din 2019 în 2018 pentru a reduce deficitul în bugetar în 2018”, atrage atenţia Florin Cîţu.

Raportul Comisiei Europene arată că „rambursările de TVA au fost atipic de scăzut în ianuarie 2019, cu un impact pozitiv asupra veniturilor din 2018 (datorită metodei ajustărilor de o lună a datelor cash), dar cu un impact negativ în 2019”.

Astfel, Comisia Europeană confirmă faptul că deficitul pe 2018 a fost ţinut sub nivelul real prin artificiul fiscal al nerambursării de TVA către firme.

Practica a fost scoasă la iveală de deputatul USR Claudiu Năsui, care i-a cerut demisia ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, pe care l-a acuzat că a falsificat datele privind deficitul bugetar pentru anul 2018. El a subliniat faptul că în martie 2019 Fiscul a rambursat o tranşă uriaşă de TVA de 2,6 miliarde lei, şi l-a acuzat pe Teodorovici că a amânat plăţile către companii de anul trecut pentru acest an.

Două luni la rând, în martie şi aprilie 2019, ANAF a anunţat că rambursează tranşe uriaşe de TVA, de 2,6 miliarde lei şi aproape 2 miliarde lei.

