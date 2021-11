Adolescenţii care au carduri Revolut vor putea plăti şi prin Apple Pay

Revolut, super-aplicaţia financiară cu peste 16 milioane de utilizatori la nivel global, din care peste 1,4 milioane pe piaţa locală, face disponibilă funcţionalitatea Apple Pay pentru utilizatorii Revolut Junior din Marea Britanie şi Spaţiul Comunitar European, inclusiv România. Introducerea Apple Pay pentru utilizatorii acestor servicii destinate gestionării fondurilor adolescenţilor este un răspuns la feedback-ul şi recomandările primite din partea clienţilor părinţi şi a copiilor acestora. În acest mod, plăţile contactless vor fi posibile pentru adolescenţii care folosesc Revolut Junior şi în absenţa cardului, utilizându-şi propriul iPhone sau Apple Watch.

Apple Pay este o modalitate facilă şi securizată prin care adolescenţii pot plăti fără să folosească un card, bani fizici sau fără să atingă butoane sau dispozitive. Securitatea şi protecţia datelor sunt fundamentele pentru Apple Pay, iar atunci când un client foloseşte un card de credit sau de debit, datele acestora nu sunt stocate nici pe dispozitiv, nici în serverele Apple. Se alocă un Device Account Number, acesta este criptat şi stocat în Secure Element, conform unui standard al industriei, pe un chip special conceput pentru a păstra informaţiile despre plăţi în siguranţă, în telefonul mobil.

Pentru a folosi Apple Pay, clienţii trebuie pur şi simplu să îşi poziţioneze iPhone-ul sau Apple Watch lângă un terminal de plăţi pentru a realiza plata contactless. Fiecare achiziţie este sigură deoarece se autentifică prin funcţionalităţile Face ID, Touch ID sau cu o parolă. Apple Pay este o modalitate de plată contactless acceptată în magazinele alimentare, farmacii, taxi, restaurante şi cafenele, în reţelele de retail etc. Clienţii pot face achiziţii rapide şi în deplin confort prin intermediul aplicaţiilor sau de pe website-uri fără a fi nevoie să creeze conturi sau să introducă, de fiecare date, detaliile de facturare şi livrare.

Integrarea cu Apple Pay va permite utilizatorilor Revolut Junior să folosească Apple Pay fără a mai avea asupra lor cardul în toate spaţiile comerciale unde sunt acceptate plăţile contactless, mai puţin în magazinele unde accesul este permis doar adulţilor, cele care vând exclusiv băuturi alcoolice sau în centrele de pariuri şi jocuri de noroc.

"Clienţii îşi doresc să participe la dezvoltarea produselor noastre şi această funcţionalitate nu face figură distinctă. Din studiile noastre, a reieşit că cei mai tineri utilizatori ai serviciilor Revolut au o preferinţă pentru portofelele digitale. Făcând disponibilă opţiunea Apple Pay pentru adolescenţi, adăugăm un plus de siguranţă plăţilor efectuate de aceştia, în avantajul lor şi al părinţilor. Ne îndreptăm spre o societate în care banii fizici sunt tot mai puţin prezenţi şi pandemia a accelerat adopţia plăţilor digitale mai mult ca niciodată. Epoca puşculiţelor pentru mărunţiş a apus. Noi funcţionalităţi trebuie dezvoltate pentru copii, ca să facem faţă acestei evoluţii", a declarat Tara Massoudi, Head of Product Revolut Junior.

Revolut Junior - un instrument de educaţie financiară în familie

Revolut Junior este conceput pentru copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani, oferindu-le o educaţie financiară care să le fie de folos pe tot parcursul vieţii. Junior a fost creat în mod special pentru ca Revolut să îi ajute pe tineri să îşi exerseze deprinderile de gestionare a propriilor finanţe prin instrumente financiare special dezvoltate pentru ei, inclusiv un cont personal şi un card. Revolut Junior le oferă copiilor şi adolescenţilor libertatea de deţine, gestiona sau utiliza banii prin intermediul unor instrumente controlate de către părinţi.

Pe lângă crearea unui cont, un mijloc de efectua plăţi cu cardul sau online sau de a retrage bani de la bancomat, Revolut Junior prezintă şi alte avantaje care îi ajută pe copii să primească bani şi să urmărească felul în care cheltuiesc.

● Alocaţii - le permite părinţilor să stabilească plăţi recurente în valori fixe pentru bani de buzunar.

● Provocări - le permite părinţilor să stabilească anumite sarcini pentru copii, fiecare având atribuită o sumă. Imediat ce sarcina este îndeplinită, părintele transferă suma setată.

● Obiective - le permite părinţilor să creeze rezerve de bani pentru ca juniorii să îşi concretizeze anumite planuri, a căror evoluţie poate fi monitorizată, iar reuşitele se pot sărbători.

Contul Junior este o extensie a contului Revolut al părintelui. Apple Pay este disponibil pentru clienţii Revolut Junior din Marea Britanie şi Spaţiul Comunitar European şi va fi disponibil în curând în SUA, Singapore şi Australia. Pentru a accesa Apple Pay este necesar un Apple ID. In România, adolescenţii cu vârste peste 16 ani îşi pot configura un Apple ID.

Revolut Junior a fost lansat în România în martie 2020. Toate cele 4 planuri disponibile în portofoliul Revolut sunt „prietenoase cu familia” şi pot fi asociate cu 1 cont Junior pentru 1 copil (Standard), 2 conturi Junior pentru 2 copii (Plus şi Premium) sau maximum 5 conturi Junior pentru 5 copii (Metal). Indiferent de tipul de plan asociat contului de părinte, Revolut Junior permite transferurile instant de bani şi folosirea funcţionalităţii Alocaţii. În plus, planurile Plus, Premium şi Metal pot adăuga o serie de caracteristici educaţionale la conturile Junior asociate (obiective sau sarcini care să fie îndeplinite de copii, adăugarea unui Co-părinte pentru a gestiona caracteristicile financiare).