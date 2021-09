Românii au mâncat 43 de tone de ciocolată premium în pandemie: 22 de tone s-au vândut doar în Bucureşti

Potrivit reţelei Leonidas Ciocolată Belgiană, principal importator al brandului pe piaţa locală, consumul de praline a fost impulsionat atât de apetitul mai ridicat al consumatorilor pentru produse de calitate, dar şi de o schimbare de comportament la nivel de achiziţie: deplasările s-au redus însă clienţii au cumpărat mai mult, iar online-ul a prins avânt.

Potrivit datelor Leonidas Ciocolată Belgiană, care a vândut peste 43 de tone de praline belgiene în 2020, din care mai bine de jumătate în Bucureşti, s-a văzut o evoluţie importantă inclusiv la nivelul coşului mediu, atât la nivel naţional, cât şi în Capitală.

Vânzările de ciocolată premium, atât pentru consum propriu, cât şi pentru cadouri, au crescut, la nivel naţional, cu 23% în plin an pandemic.

Astfel, dacă în 2019, românii cheltuiau în medie 60 lei pe ciocolată Leonidas, iar bucureştenii, 130 de lei, în 2020 valoarea medie a cumpărăturilor a urcat până la 75 lei la nivel de ţară, respectiv 145 de lei în Bucureşti.

În ceea ce priveşte profilul clientului de ciocolată belgiană, peste 65% sunt doamne şi domnişoare cu vârste între 30 şi 55 ani, care înţeleg şi apreciază un produs de calitate, cu ingrediente atent selecţionate şi amestecuri de origine.

”Este evident că avem o tipologie de client clar definită. Vorbim de persoane din mediul urban, cu venituri medii şi mari, care înţeleg produsul. Nu cumpără la volum sau pe considerente de preţ, ci 100% conştient. Îi interesează provenienţa şi combinaţia de ingrediente, povestea din spatele gustului, delicateţea şi măiestria pusă în prezentare. În plus, ce am observat diferit în ultimul an, este că dacă în trecut majoritatea clienţilor achiziţionau pralinele pentru a le oferi cadou, de data aceasta procentele s-au echilibrat, semn că pandemia ne-a învăţat să ne răsfăţăm singuri cu un produs de calitate”, declară Ion Codreanu, importator Leonidas în România.

Praline şi cremă de ciocolată de peste 150.000 euro, cumpărată de o companie internaţională

În ceea ce priveşte ponderea clienţilor corporate şi a celor domestici în dinamica vânzărilor reţelei Leonidas Ciocolată Belgiană de anul trecut, procentul a crescut în favoarea celor din urmă. Astfel, peste 58% din clienţii care au achiziţionat ciocolată în 2020 au fost persoane fizice, respectiv 42% - companii.

Când vine vorba însă de cea mai mare comandă înregistrată în plin an pandemic, aceasta s-a ridicat la 155.000 euro şi a fost plasată de o corporaţie.

”Vorbim practic de cea mai mare comandă din istoria noastră, constând în praline, tablete de ciocolată şi cremă tartinabilă care au ajuns la angajaţii şi partenerii unei companii internaţionale”, punctează Ion Codreanu.

Pe de altă parte, cel mai mare coş domestic achitat de clienţii Leonidas în 2020 s-a ridicat la 4.800 lei, în timp ce vârful de vânzare domestic înregistrat în intervalul ianuarie- iulie anul curent a atins 3.500 lei.

Comenzile de pe mobil, în creştere. În ce zile şi la ce ore cumpără românii ciocolată

Online-ul a fost unul din motoarele de creştere ale retail-ului în perioada pandemică şi post pandemică, tendinţă resimţită din plin şi de Leonidas. Dacă în 2019 doar 7% dintre românii care cumpărau ciocolată belgiană o făceau online, procentul aproape s-a triplat în 2020, ajungând 18%. Trendul este în urcare inclusiv anul acesta, peste 16% din achiziţiile realizate până în luna iulie fiind online.

”Este clar că online-ul prinde foarte mult teren, pandemia nu a făcut altceva decât să accelereze nişte procese şi instrumente. Drept dovadă, inclusiv decizia noastră de a lansa un nou site, optimizat integral pe nevoile şi cerinţele clienţilor noştri”, explică importatorul Leonidas.

Potrivit acestuia, smartphone-ul este principalul instrument de pe care se cumpără online. Peste 75% din totalul cumpărăturilor din 2020 au fost realizate de pe mobil, iar procentul a urcat pana la circa 80% în ianuarie- iulie 2021.

La nivel de obicei de consum, cele mai multe comenzi de pe telefon se fac joia, pe parcursul întregii zile, dar şi de luni până miercuri, preponderent între orele 14:00-16:00, respectiv 20:00-22:00.

În ceea ce priveşte combinaţiile de gusturi preferate de români, acestea se duc atât înspre asocierile clasice precum ciocolata cu lapte şi cremă ganache, sau ciocolată neagră cu cremă pralinată şi bucăţi de boabe de cacao, dar şi către melanjuri exotice, precum crema ganache cu aromă goji sau ciupercuţele albe cu caramel sărat.