Primul zbor Blue Air cu noul Boeing 737-8 Max. Pe ce rute va circula aeronava

Blue Air a sărbătorit ieri recepţia primei aeronave Boeing 737-8 MAX în cadrul flotei sale în cadrul unui eveniment inaugural ce a avut loc la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, la sosirea în ţară a noii aeronave.

Blue Air marchează o dublă premieră, noua sa aeronavă fiind primul avion Boeing 737-8 MAX care va opera zboruri comerciale în România şi primul care se alătura flotei unui transportator aerian român. Noua aeronavă Boeing 737-8 MAX, înmatriculată YR-MXA, a intrat în serviciul operaţional astăzi, 2 aprilie 2021, operând prima cursă cu pasageri pe ruta Bucureşti Otopeni – Lisabona. Aeronava va opera zboruri către cele mai atractive destinaţii ale Blue Air –Londra Heathrow, Amsterdam, Barcelona, Lisabona şi Paris Charles de Gaulle.

Blue Air a operat un zbor inaugural survol deasupra României, ieri 1 aprilie, pentru parteneri, agenţii, reprezentanţi ai autorităţilor şi o parte dintre clienţii fideli ai companiei. La bordul aeronavei s-a aflat conducerea Blue Air care s-a bucurat împreună cu ceilalţi pasageri de noua experienţă de zbor MAX.

Familia 737 MAX este concepută pentru a oferi cea mai mare flexibilitate, fiabilitate şi eficienţă din clasa sa. Modelul 737 MAX este cel mai nou model al producătorului Boeing, oferind tehnologie de ultimă generaţie, sustenabilitate şi un grad de confort excepţional (scaune confortabile, încărcător USB, priză, cuier, tetiere reglabile).

737 MAX înregistrează o reducere cu 16% a emisiilor de carbon şi a consumului de combustibil şi un nivel de zgomot cu 40% mai mic comparativ cu predecesorul său 737NG.

737-8 MAX este mai sustenabil, mai silenţios şi mai prietenos cu mediul, oferă costuri reduse de operare şi de mentenanţă şi reprezintă pilonul principal al strategiei Blue Air de reînnoire a flotei şi de garantare a competitivităţii sale pe termen lung. Blue Air va mai primi în flota încă 9 aeronave de tip 737 MAX până la sfârşitul anului 2022.

Primirea în flotă a YR-MXA reprezintă momentul de restart al Blue Air în cadrul planului său de reconstrucţie după criza fără precedent care a marcat aviaţia în contextul pandemiei de COVID-19. Pentru a marca acest nou început şi a se poziţiona strategic în noua eră a călătoriilor, Blue Air anunţă un nou brand code şi un nou slogan.

Noul slogan al Blue Air, The better way to fly, reprezintă atât o declaraţie, cât şi o promisiune. Blue Air se angajează să ofere cea mai bună experienţă din segmentul ULC (ultra-low-cost), mizând pe dezvoltarea reţelei, prioritizând aeroporturile primare sau centrale care asigură soluţii de conectivitate rapide şi eficiente, şi menţinând cele mai accesibile preţuri de călătorie.

Oana Petrescu, CEO Blue Air: „Blue Air a primit în flotă prima aeronavă nouă Boeing 737- 8 Max de ultimă generaţie, marcând un moment decisiv în reconstrucţia şi dezvoltarea companiei. Ne bucurăm că, în pofida situaţiei complicate generate de pandemie, am reuşit să accelerăm programul de reînnoire a flotei.

Sperăm că noul Blue Air vine să marcheze un nou început pentru noi şi pentru întreaga industrie a călătoriilor, astfel încât să putem întâmpina cu toţii vara anului 2021 făcând ceea ce ştim să facem mai bine decât oricine: să zburăm. Blue Air is the better way to fly!”

Astazi aeronava Boeing 737-8 MAX va zbura spre Lisabona la ora 20:30, iar maine spre Malaga si Frankfurt, in continuare urmand sa deserveasca cu prioritate aceste destinatii precum si Londra Heathrow si Amsterdam.