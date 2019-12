O nouă fabrică s-a deschis lângă Ploieşti

Aceasta are o capacitate de aproximativ 45.000 de tone pe an, fiind cea mai mare unitate de profil din ţara noastră. Fabrica este amplasată pe un teren de 30 de hectare, în parcul industrial Ploieşti West Park din localitatea Ariceştii Rahtivani, în apropiere de Ploieşti.

Produsele ROCKWOOL, folosite în special pentru termoizolarea clădirilor, vor fi livrate cu preponderenţă pe plan local, România fiind una dintre cele mai mari pieţe de izolaţii din Europa. O parte a producţiei va merge la export, în special în ţări apropiate de România.

“Fabrica ROCKWOOL e gata, la capătul unui efort de construcţie de un an, şi am început deja producţia comercială. Acum putem spune cu mândrie că avem prima vată bazaltică ROCKWOOL Made in Romania. Clienţii noştri vor avea produse de aceeaşi calitate cu care i-am obişnuit în ultimii 20 de ani, însă livrate mai repede. Ştim că aşteaptă asta şi previzionăm o cerere tot mai mare în viitor.Principalul nostru scop este să creăm soluţii sigure pentru toate tipurile de aplicaţii, să livrăm produse care au rezistenţă la foc, fiind incombustibile, contribuie la obţinerea eficienţei energetice şi sunt în totalitate reciclabile, ceea ce susţine economia circulară şi minimizează impactul asupra mediului. Doresc să mulţumesc echipei, atât celor care au fost implicaţi în construcţia fabricii, cât şi celor care au făcut posibilă apariţia acestui proiect prin activitatea lor din toate departamentele companiei”, a declarat Florin Popescu, Business Unit Director, ROCKWOOL Balkans.

În fabrica ROCKWOOL lucrează în jur de 150 de persoane, majoritatea fiind din judeţul Prahova. Până la finalul anului, numărul total al angajaţilor ROCKWOOL din România ar trebui să depăşească 170 de persoane. În mod indirect, fabrica ar trebui să aducă alte 300 de locuri de muncă în servicii şi logistică.

Materia primă pentru producţia de la Ariceştii Rahtivani provine în cea mai mare parte din ţara noastră, vata minerală bazaltică fiind obţinută prin procesarea bazaltului, o rocă vulcanică naturală care se găseşte în abundenţă în România.

În ceea ce priveşte gama de produse realizate local, fabrica ROCKWOOL din România va livra soluţii complete pentru izolarea faţadelor, acoperişurilor şi teraselor, pardoselilor, pereţilor despărţitori şi mansardelor.

Produsele ROCKWOOL, montate corespunzător, garantează o performanţă eficientă pe întreaga durată de viaţă a clădirii. Consumul de energie al clădirii se poate reduce cu 50% sau chiar mai mult. Izolaţia ROCKWOOL e folosită şi pentru a ajunge la un consum zero de energie, aşa cum este cazul caselor pasive. Vata minerală bazaltică ROCKWOOL poate fi utilizată şi în condiţii extreme, deoarece îşi păstrează proprietăţile de izolaţie atât la temperaturi foarte scăzute, cât şi foarte ridicate.