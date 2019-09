IKEA atacă piaţa românească cu toate formatele de magazine din portofoliu

Jesper Brodin spune că IKEA a ales să deschidă la Bucureşti cel mai mare magazin din Europa Centrală şi de Est pentru că a fost o oportunitate uriaşă: o Capitală cu peste 2 milioane de locuitori într-o piaţă cu 20 milioane persoane, în contextul în care compania nu ţinteşte neapărat clienţi cu venituri mari, ci clienţi cu nevoi mari.

”România nu este cea mai mare piaţă din Europa pentru noi, Germania este, dar România are un ritm de creştere foarte ridicat. În plus, avem o reţea mare de furnizori locali, unii sunt cu noi de 15-20 de ani, furnizori care deservesc întreaga Europă, şi chiar Asia, cu produse de lemn şi porţelan. Noi vrem să fim parte din societatea românească, pe care eu personal o cunosc bine.”, spune Jesper Brodin, CEO IKEA Group.

El precizează că România este una din ţările cu volum foarte ridicat de comenzi online, iar strategia IKEA este să utilizeze magazinele ca depozite, de unde livrează toate produsele comandate pe site, ceea ce permite retailerului să ţină costurile sub control. Astfel, 70% din comenzile online din ţară sunt livrate din magazinul IKEA Pallady.

IKEA a inaugurat în luna iunie a acestui an cel de-al doilea magazin din România, în zona Pallady din Capitală, la 12 ani distanţă de primul magazin din Băneasa. IKEA Pallady are o suprafaţă de 37.000 mp şi 600 de angajaţi, investiţia ridicându-se la 90 mil. euro.

IKEA România a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 680 mil. lei (146 mil. euro), şi o pierdere de 8 mil. lei (1,7 mil. euro), faţă de un profit de 24,2 mil. lei (5,2 mil. euro) în 2017.

Jesper Brodin spune că sunt planificate şi alte magazine pe piaţa locală. Conform surselor din piaţa imobiliară, IKEA este în pragul achiziţiei unui teren de opt hectare la Timişoara, unde va deschide al treilea magazin din România.

De asemenea, IKEA a deschis în 2018-2019 şi şase centre de colectare, în Cluj, Constanţa, Braşov, Timişoara, Iaşi şi Bucureşti, centre de unde clienţii îşi pot ridica comenzile sau unde pot planifica amenajarea locuinţei.

Retailerul testează pe plan european (inclusiv în România) formate variate de magazine, scopul fiind de a ajunge la cât mai mulţi clienţi. La nivel global, IKEA a deschis anul trecut circa 20 de magazine în formate noi: centre de colectare, centre de comenzi şi amenajarea locuinţei, magazine de mici dimensiuni. ”În final clienţii ne vor spune ce formate funcţionează, ce format IKEA îşi doresc ei şi ce fel de magazine IKEA îşi doresc. Deja vedem că formatul extra-mic, dar şi centrele de colectare sau de planificare a bucătăriilor funcţionează”, spune Jesper Brodin, detaliind că un magazin IKEA extra-mic are 20% din formatul normal, adică 5.000 mp, şi o gamă redusă de produse.

El spune că transformarea digitală prin care trece IKEA nu înseamnă doar shopping online, ci ”înseamnă să aducem IKEA aproape de client exact aşa cum vrea clientul.”

Compania va continua să investească în magazinele de mari dimensiuni, aşa numitele flagship stores, unde clienţii primesc o experienţă completă, idei de amenajare, suport de la angajaţi, ”dar într-o seară de marţi când vrei să cumperi o măsuţă, poţi să o comanzi rapid online, aşa că noi îţi aducem formatul digital”, explică CEO-ul IKEA Group. ”Avem o gamă de circa 9.500 de produse în orice piaţă şi în fiecare an schimbăm circa 20% din gamă, aceasta este strategia noastră, la care lucrează circa 1.500 oameni din IKEA, plus furnizorii.”, spune Jesper Brodin.

El crede că era shopping-ul online este foarte tranzacţional: cauţi o măsuţă, o vezi, o cumperi şi ea îţi este livrată. Dar IKEA vrea să ofere mai mult de atât, în contextul în care are şi clienţi care nu stiu cum să îşi amenajeze locuinţele sau cum să planifice o bucătărie. ”Primul lucru pe care l-am facut când am venit azi aici a fost să vizităm o familie cu doi copii în apartamentul lor de 60 mp, unde am petrecut o dimineaţă minunată. Am vrut să vedem de ce au nevoie, ce îşi permit, la ce visează. Aveau deja multe produse de la IKEA, le place brandul, dar am aflat că, deşi ne străduim în fiecare an să menţinem preţurile la un nivel accesibil, există clienţi care trebuie să economisească pentru a-şi permite o saltea nouă în dormitor. Aşadar trebuie să inovăm mai mult!”, concluzionează CEO-ul IKEA Group.

