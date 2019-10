Cum explică Daniel Dines concedierile din unicornul românesc UiPath

Daniel Dines susţine că angajaţii companiei vor beneficia pe termen lung de această hotărâre, iar numele „UiPath” în CV-ul cuiva este un motiv de a fi mândru.

Mesajul lui Dines:

„Ultimii ani au fost fenomenali pentru UiPath. Suntem măguliţi de faptul că am avut oportunitatea de a propulsa piaţa de Robotic Process Automation (RPA) prin atragerea de noi clienţi fideli şi de noi oportunităţi de business pentru partenerii noştri. (...).

Creşterea noastră nu a fost mereu uşoară. Ne-am născut şi am ajuns peste noapte o companie globală, deschizând birouri în peste 30 de oraşe, în mai puţin de 24 de luni. Pentru că am realizat cât de mare este potenţialul, am împins compania să muncească mai mult şi mai repede, şi ne-am forţat să facem angajari la viteze extreme.

În utimele 10 luni, ne-a crescut forţa de muncă cu 60%, un fel de abordare de tip ‘blitz scaling’. Am câştigat rapid cotă de piaţă bună şi poziţia de lider în piaţă. Avem peste 5.000 de clienţi, inclusiv circa 60% din companiile din Fortune Global 500. (...)

Vom încheia anul 2019 cu aproape 50% mai mulţi angajaţi decât atunci când am început anul.

Cu toate acestea, creşterea nu este singurul obiectiv al unei companii mari.

Odată cu noile valuri de angajări am ajuns să ne facem griji că am putea să devenim mai puţin agili şi receptivi cu clienţii.(...)

În ultimele câteva săptămâni, am cerut echipelor noastre să analizeze mai profund operaţiunile lor. În unele cazuri am identificat câteva oportunităţi de eficientizare, cum ar fi alăturarea echipelor de vânzare către parteneri şi de vânzări directe.

De asemenea, mutăm investiţiile de la back-office la operaţiuni orientate către clienţi. Deşi este vorba în această strategie, în mare parte, despre îmbunătăţirea experienţei clienţilor noştri, este vorba în acelaşi timp şi de îmbunătăţirea eficienţei; un pas necesar pe măsură ce afacerea se maturizează.

Nimic nu este perfect şi orice astfel de demers este unul dur. De această decizie vor benefia angajaţii noştri pe termen lung şi sunt încrezător că numele ”UiPath” în CV-ul oricui este un motiv de a fi mândru”.

Unicornul românesc UiPath a anunţat recent că va renunţa la aproximativ 400 de angajaţi din anumite zone de business, „care nu se mai aliniază cu focusul principal al companiei”.

„Avem obiective ambiţioase de creştere şi aceste schimbări sunt axate pe susţinerea culturii noastre şi a vitezei de muncă. Chiar şi cu aceste schimbări, UiPath va încheia anul cu aproximativ 50% mai mulţi angajaţi decât la 1 ianuarie 2019”, a transmis o reprezentantă UiPath, care nu confirmat dacă vor fi concediaţi angajaţi şi din echipele din România.

În prezent, UiPath are 3.300 de angajaţi în întreaga lume

UiPath este o companie de roboţi software, fondată în România de antreprenorul Daniel Dines, 47 de ani, şi care a ajuns anul acesta la titlul de "unicorn" (startup evaluat la peste 1 miliard de dolari). Este cel mai valoros start-up de IT pronit din România, iar Daniel Dines, domină industria roboţilor software la nivel global, giganţi precum Toyota sau Walmart apelând la compania înfiinţată în Bucureşti pentru a-şi automatiza activităţile.

UiPath a primit în aprilie o finanţare record de 568 milioane de dolari, care evalua firma la 7 miliarde de dolari.