Să investeşti, sau să nu investeşti în afacerea ta, în condiţii instabile?

Antreprenoriatul a presupus dintotdeauna şi o oarecare doză de risc. Majoritatea persoanelor care au decis să activeze pe cont propriu în acest domeniu au pornit de la un business mai mic, pe care l-au crescut, treptat, de-a lungul anilor.

Într-un domeniu în care concurenţa este mare şi ofertele diversificate, aşa cum este stomatologia, nu este greu nici să rezişti, nici să te faci cunoscut, nici să păstrezi standardele de calitate, în momente mai dificile financiar.

„Secretul este să nu faci rabat de la calitate şi să nu renunţi la visul tău”, spune dr. Kozeta Moisidis, care a reuşit să ajungă, în 10 ani, de la un mic cabinet stomatologic la două clinici dentare ultraperformante, localizate în zone centrale ale Bucureştiului.

„Este nevoie de curaj, într-adevăr, ca să te lansezi într-un business în care ştii de la bun început că este greu să îţi faci un nume”, spune dr. Moisidis.

„Indiferent cât de bun eşti ca profesionist şi oricât de mult ai investi în aparatură, dacă nu ai o bună comunicare, lucrurile se complică. Noi am pus mare preţ pe comunicarea cu pacientul – aşa am crescut, treptat, datorită pacienţilor mulţumiţi şi recomandărilor. Astăzi, ne-am adaptat vremurilor şi am început să investim mai mult şi în comunicarea online. Astfel, serviciile noastre pot beneficia de mai multă expunere. Nu o dată au venit la noi persoane care au ajuns în clinicile noastre la recomandarea prietenilor şi care ne-au spus că le pare rău că nu au ştiut de existenţa noastră mai înainte. Reclama rămâne, şi în prezent – sau, mai ales acum, când totul se digitalizează - sufletul comerţului.

Cum păstrează un antreprenor echilibrul între o afacere de succes şi viaţa personală?

„Eu am avut noroc”, adaugă dr. Kozeta Moisidis. „Am beneficiat tot timpul de susţinerea familiei. Atunci când ai alături de tine un partener de încredere şi beneficiezi de înţelegerea copiilor, treci mai uşor peste perioadele dificile.

Uneori, este greu să le împaci pe toate, dar cu o bună organizare, se poate!

Este adevărat că nu mi-am pus niciodată problema să aleg între a-mi urma vocaţia şi a-mi întemeia o familie. Mi le-am dorit pe ambele şi am „lucrat” pentru ambele. Mă felicit pentru această decizie.

Un motiv important pentru care am pus bazele acestei afaceri a fost că am vrut să le pot oferi pacienţilor mei servicii stomatologice de calitate, la standarde internaţionale. Un alt element de bază este echipa. Oamenii cu care lucrezi, relaţiile care se leagă, încrederea reciprocă pot face să mergi la serviciu cu drag sau nu. Specialiştii pe care i-am adus în echipa noastră sunt dedicaţi meseriei şi sunt oameni calzi, responsabili, cu principii sănătoase şi cu dedicaţie faţă de pacienţi. Suntem ca o familie de stomatologi care tratează oameni, nu cifre.”

Printre deciziile mai greu de luat a fost şi aceea a investiţiei serioase în aparatură de ultimă generaţie. Costurile pentru un microscop de înaltă precizie pentru endodonţie sau pentru un laser ultraperformant nu sunt deloc mici. Însă beneficiile pe care achiziţionarea acestora le-au adus pe termen lung au fost vizibile imediat. Precizia şi calitatea serviciilor a crescut, iar timpul necesar pentru intervenţii a scăzut.

Întrebată ce sfaturi le-ar putea oferi antreprenorilor aflaţi la început de drum, dr. Moisidis spune: „Nu renunţaţi la visul vostru. Alcătuiţi un plan de business viabil, în funcţie de disponibilitatea voastră financiară şi de timpul pe care sunteţi dispuşi să îl investiţi. Căutaţi să fiţi în permanenţă la curent cu noutăţile care apar în domeniul vostru de activitate. Alegeţi cu grijă oamenii care vor face parte din echipă. Nu faceţi niciodată compromisuri atunci când vine vorba de calitatea produselor sau serviciilor pe care le oferiţi.”

Iată cum, cu determinare, răbdare, seriozitate şi atenţie la detalii, un business mic poate fi extins şi poate deveni o afacere de succes.