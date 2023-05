8 din 10 clădiri au nevoie de reabilitare energetică

Cel mai mare potențial de economisire se regăsește în clădiri, a căror izolare corespunzătoare poate aduce economii de până la 40-50% din consum, în funcție de tipul imobilului.

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) a lansat astăzi proiectul „Eficiență Energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".

Eficiența energetică a devenit prioritară la nivel european, fiind introduse obligații de reducere a consumului la ore de vârf. Consumatorii din România s-au raliat la aceste ținte și au redus deja consumul anul trecut cu 9,3% la energia electrică* iar la gazele naturale, consumul a scăzut cu 16%.** Dar pentru ca aceste economii din segmentul casnic să nu fie temporare sau contextuale, este necesar să fie consolidate prin soluții sistemice în ceea ce privește eficiența energetică. Criza a demonstrat că reducerea consumului de energie prin eliminarea risipei este o resursă în sine.

Proiectul pe care ACUE îl implementează în parteneriat cu Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice are ca obiectiv pregătirea unui public cât mai larg pentru a adopta cele mai bune soluții care asigură confortul energetic, dar cu un consum mai mic de resurse.

“Am aplicat pentru finanțarea acestui proiect anul trecut, în plină criză energetică. Datele pe care am fundamentat activitățile arătau că România are un grad redus de eficiență în utilizarea resurselor de energie: o treime din gospodării în sărăcie energetică, aproximativ 77% din suprafața totală a fondului de clădiri trebuie renovată până în 2050, iar rețeaua de distribuție trebuie modelată astfel încât să poată integra eficient valul de prosumatori și producători din surse regenerabile. Alături de initiațive publice, de un cadru legislativ coerent, de o bună coordonare și corelare a programelor care încurajează producția de energie verde cu investițiile necesare rețelelor pentru integrarea eficientă a acestora, este nevoie și de o modificare de comportament în viaţa de zi cu zi. Asocierea economiei la energie cu raționalizarea poate fi diminuată cu o bună și corectă informare a consumatorilor asupra soluțiilor de eliminare a risipei de energie fără a renunța la confort“, a declarat Daniela Dărăban, Directorul Executiv al ACUE.

Planul proiectului ACUE include 10 evenimente dedicate consumatorilor casnici, instituțiilor publice și celor interesați să producă energie din surse regenerabile, care să poată fi integrate eficient în rețelele de distribuție, susținute de campanii de informare concentrate pe conștientizarea risipei de energie, pe soluțiile la îndemână privind reducerea consumului fără diminuarea confortului energetic.

”Este o realitate că țări europene care totalizează 80% din totalul consumului european de gaz natural în sectorul rezidențial au decis deja să interzică utilizarea gazului natural în noile clădiri, dacă noile clădiri nu sunt conectate la un sistem centralizat de furnizare a căldurii. Este o realitate că anul trecut s-au vândut și instalat în Europa peste 3 milioane de pompe de căldură. Este o realitate demonstrată că locuințele bine izolate termic pot utiliza doar o treime din energia utilizată de cele care nu sunt izolate, cu un efect major pe facturile plătite de oameni. Este o realitate că avem nevoie să instalăm mult mai multe contoare inteligente. În general, îmbunătățirea cunoștiințelor de management al energiei la care proiectul nostru își propune să contribuie reprezintă fundația pentru îmbunătățirea eficienței energetice”, a punctat Răzvan Nicolescu, Președinte al Asociației pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice.

8 din 10 clădiri au nevoie de reabilitare energetică

Proiectul ACUE se dezvoltă pe 3 piloni principali de acțiune cu accent pe sectorul rezidențial, instituțiile publice și integrarea eficientă a energiei regenerabile în rețelele de distribuție.

Cel mai mare potențial de economisire se regăsește în clădiri, a căror izolare corespunzătoare poate aduce economii de până la 40-50% din consum, în funcție de tipul imobilului. În fiecare an, doar 1% din fondul de clădiri existent este supus renovărilor energetice. România se înscrie în această statistică, unde 8 din 10 clădiri au nevoie de reabilitare termică, fiind construite înainte de 1980 și aproximativ 1,3% din blocuri sunt renovate anual. Clădirile publice sunt responsabile de aproximativ 40% din consumul de energie înregistrat la nivel national***. Așadar, eficiența energetică în instituțiile publice este deosebit de importantă, iar prin acest proiect ACUE își propune să contribuie cu expertiză pentru ca autoritățile publice să poată alege cea mai bună soluție de eficientizare adaptată comunităților locale.

Sisteme inteligente de distribuție a energiei care să integreze surse regenerabile

Pe măsură ce apetența pentru integrarea resurselor de energie regenerabilă crește exponențial, este imperativ să avem rețele de distribuție eficiente, prin investiții care să asigure preluarea energiei curate dar care să și securizeze alimentarea clienților în perioadele de vârf de producție a energiei solare și eoliene.

”Energia verde trebuie să ajungă la clienții finali într-o manieră eficientă, sigură și în regim de continuitate în alimentare. Schimbarea mix-ului energetic la o configurație sustenabilă din punct de vedere climatic este o condiție necesară, dar nu suficientă. Suntem convinși că modul în care infrastructura se va adapta pentru a răspunde cerințelor de a transporta și distribui noi surse de energie, va dicta ritmul și direcția tranziției energetice”, a subliniat Livia Stan, Director politici publice și fonduri europene în cadrul grupului E.ON România.

Federația ACUE a început derularea proiectului “Eficiență energetică în case inteligente, clădiri inteligente și rețele inteligente”, co-finanțat în cadrul Programului de Energie în România – Innovation Norway, SGS 4 Training and awareness raising, conform contractului nr. 2022/346702 încheiat cu Innovation Norway în data de 22 martie 2023. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 222.000 de Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 199.800 Euro. Termenul limită de implementare a proiectului este 31.12.2023.