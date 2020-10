UNATC, distinsă în deschiderea anului universitar de la Ateneul Român

Pe 1 octombrie UNATC „I. L. Caragiale” Bucureşti a deschis anul universitar în prezenţa Preşedintelui României, Klaus Iohannis, precum şi a unor înalte oficialităţi, rectori ai universităţilor din Bucureşti şi membrii ai Senatului UNATC. Evenimentul a avut loc la Ateneul Român.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti (UNATC) sărbătoreşte anul acesta 70 de ani de existenţă. UNATC este locul unde tradiţia se îmbină cu inovarea şi excelenţa.

istoria UNATC începe în 1834, odată cu înfiinţarea primei facultăţi de teatru din România, în cadrul Şcolii Filarmonice din Bucureşti. Un alt eveniment semnificativ are loc în 1948, când ia naştere Facultatea de Regie, în cadrul Institutului de Artă, care a reunit timp de doi ani (1948–1950) întreg învăţământul artistic din Bucureşti. Un punct important în istoria universităţii îl reprezintă înfiinţarea Institutului de Artă Cinematografică şi a Institutului de Teatru „I.L. Caragiale”, în 1950. Patru ani mai târziu cele două fuzionează şi formează Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (IATC).

De-a lungul anilor, Institutul trece prin diverse transformări şi îşi schimbă de mai multe ori denumirea. O primă schimbare în acest sens are loc în 1990, când IATC devine Academia de Teatru şi Film (ATF), unica şcoală de tradiţie de rang universitar în domeniul teatrului si filmului din România la acea vreme. Ulterior, în 1998, ATF îşi schimbă numele în Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UATC), pentru ca din 2001 aceasta să fie cunoscută sub denumirea actuală: Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC).

Din 1990 universitatea se află într-un continuu proces de reformă care a dus la apariţia unor noi secţii şi specializări (Comunicare audiovizuală, Multimedia: sunet-montaj şi Animaţie - în cadrul Facultăţii de Film, respectiv Actorie, Păpuşi - Marionete, Coregrafie şi Scenografie - în cadrul Facultăţii de Teatru), precum şi a unor programe interdisciplinare inovatoare. În prezent, prin programele sale, care pun accentul pe cercetare, inovaţie, diversitate şi interdisciplinaritate, UNATC oferă viitorilor studenţi oportunitatea de a se specializa în domeniul teatrului şi în cel al filmului, precum şi în domenii mixte, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat.