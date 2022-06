100000 de spectatori, în prima zi a Festivalului de Teatru de la Sibiu

Conferinţe, spectacole, concerte, expoziţii, dar, mai presus de toate, revederi, aplauze şi emoţie au însufleţit ieri, la Sibiu, peste o sută de mii de spectatori!

Expoziţiile din cadrul Platformei de Arte Vizuale (PAV) – program special inclus în cadrul FITS - îşi aşteaptă, de asemenea, vizitatorii, începând de ieri, cu o nouă ediţie a Ziarului Orizontal – de citit pe îndelete pe Zidul Exterior TNRS.

Copiii au avut şi ei momente dedicate ieri la FITS. Compania spaniolă Toc de Fusta a pregătit pentru ei în Piaţa Mică o instalaţie cu 21 de spaţii pe care cei mici (şi cei mari!) le-au putut explora în voie. Spectacolul „Naufragiaţi pe insula copilăriei” are loc de două ori pe zi până pe 27 iunie, inclusiv, în Piaţa Mică, şi pe 2 şi 3 iulie la Cisnădioara. Accesul este gratuit.

Un alt eveniment petrecut ieri la FITS a fost lansarea volumului "Revoluţii - antologie de teatru contemporan polonez”.

Un moment inedit al zilei a fost marcat de propunerea britanicilor de la NOCTURN & Spin Arts.

Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural, cea mai importantă manifestare de gen din Europa, propune publicului spectacolele de referinţă ale şcolilor de teatru din întreaga lume. În prima zi de FITS 2022, parte din acest proiect, publicul a putut viziona spectacolul „O mie de îngeri”.

FOTO: Ovidiu Mata

Spre seară, oaspeţii FITS au putut vedea unele dintre cele mai aşteptate spectacole ale festivalului: Domnul Ibrahim şi florile din Coran, o producţie Éric-Emmanuel Schmitt & Théâtre Rive Gauche, Femeia mării, de la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, regia: Andriy Zholdak, Nevoia de adevăr, de la Théâtre Vidy-Lausanne, Scaunele - Théâtre national du Luxembourg, 3Surori - TR Warszawa, National Stary Theatre in Cracow, dar şi Regele moare, de la Theater in der Josefstadt, regizat de Claus Peymann, care primeşte, în acest an, şi o stea pe Aleea Celebrităţilor.

Ziua de teatru în săli s-a încheiat cu Iubire/Amore, spectacolul lui Pippo Delbono, îndelung aplaudat la Centrul Cultural „Ion Besoiu”.

Piaţa Mare a fost neîncăpătoare pentru publicul care a venit să vadă compania franceză CirkVOST, dar şi la concertul columbienilor de la Puerto Candelaria – eveniment transmis live pe TikTok care s-a bucurat, online, de o audienţă de aproape zece mii de persoane.

Prima zi de FITS 2022 s-a încheiat cu un fantastic spectacol cu drone şi lasere realizat de EVSKY & KLS Lasers (România), pe muzica lui George Enescu. Zeci de mii de oameni au aplaudat la scenă deschisă, din strada Corneliu Coposu, care a fost închisă circulaţiei maşinilor pentru acest moment, dar şi din Piaţa Mare sau online, unde show-ul #findBeauty a fost transmis live.

FOTO: Ovidiu Mata

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu este cea mai mare sărbătoare a artelor spectacolului, se află la cea de a 29-a ediţie, iar în acest an are loc între 24 iunie şi 3 iulie!

Pentru zece zile, oraşul şi împrejurimile sale vor fi gazda a peste 3500 de participanţi din 75 de ţări, iar publicul este aşteptat la peste 800 de evenimente în 80 de spaţii de joc.



Recomandări 26 iunie

FILM Ionesco inszeniert Ionesco: Der König Stirbt, Centrul Cultural Habitus, ora 15

TEATRU Inimă şi alte preparate din carne, Fabrica de Cultură - Construcţii SA UniCredit, ora 17

ONLINE Hora - Filmul. Ohad Naharin & Batsheva Dance Company

MUZICĂ Concert Horia Brenciu, Piaţa Mare, ora 22.15