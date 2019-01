Scrisoarea trimisă de Einstein lui Roosevelt, pe tema cercetărilor în domeniul nuclear, scoasă la licitaţie la Artmark. Care este preţul de pornire

În 1939, Einstein îi trimitea preşedintelui Roosevelt o scrisoare în care îi cerea să sprijine cercetarea privind reacţiile nucleare în lanţ şi folosirea acestora ca armă.

Celebrul fizician solicitase un astfel de lucru, fiind convins că germanii făcuseră deja acest lucru. Ani mai târziu, regreta semnarea scrisorii.

„Dacă aş fi ştiut că nemţii nu vor reuşi să producă o bombă atomică, nu aş fi ridicat un deget”, a recunoscut fizicianul, citat de Artmark

„Drag prieten,

De la Hiroshima încoace un grup de oameni de ştiinţă din ţara noastră au încercat să interpreteze pentru concetăţenii lor şi pentru lumea întreagă urmările pe care le-a avut asupra omenirii descoperirea puterii atomice. Am folosit publicaţia noastră, Bulletin of the Atomic Scientists, ca mediu de comunicare. Am făcut aceasta din spirit de solidaritate pentru bunăstarea comunităţii noastre, care este lumea întreagă, şi încrezători că adevărurile ştiinţei moderne, interpretate cum se cuvine, pot contribui la o mai bună înţelegere a problemelor cu care se confruntă în acest moment rasa umană.”

Astfel îşi începe Albert Einstein scrisoarea din 1 decembrie 1952, publicată în Bulletin of the Atomic Scientists, în care încerca să readucă în atenţia potenţialilor sponsori importanţa continuării cercetărilor începute în domeniul fizicii atomice.

Fragmente din scrisoarea semnată de Einstein:

„De-a lungul anilor, oamenii de ştiinţă s-au unit în sprijinul publicaţiei Bulletin, au avut câteva succese mionunate şi un număr de ratări rezonabile. Am căutat mereu să vedem această lume nouă în mod obiectiv, cum este adecvat pentru oamenii de ştiinţă, şi să contribuim la o soluţie pentru marile probleme care există între Est şi Vest, decât să creştem tensiunile curente.

Astăzi, societatea noastră e ameninţată de aceea care văd ştiinţa predominant ca pe o armă care să fie folosită împotriva inamicilor noştri din prezent, şi nu ca pe un servitor al omenirii. Caută să închidă uşile unui schimb de viziuni între oamenii de ştiinţă americani şi cei străini, asumând că cercetătorii din America ştiu ce alţi cercetători nu ştiu încă şi că cercetătorii americani pot să înveţe prea puţin sau nimic de la colegii lor de peste mări. Accentuarea acestui punct de vedere ar putea fi devastator pentru dezvoltarea ştiinţei, şi, în particular, pentru progresul ştiinţei în America.

Căci ştiinţa trăieşte pe baza unei circulaţii libere de idei şi pe baza unui interschimb al rezultatelor experimentării din întreaga lume. Orice restângere a surselor din care oamenii de ştiinţă îşi iau inspiraţia ar fi, înc cele din urmă, împotriva propriilor noastre interese şi a intereselor civilizaţiei....

Ca răspuns la o cerere formulată de distinştii membri ai Comitetului de Sponsori ai <<Bulletin>> de a face un recurs public pentru a asigura publicarea sa continuă, vă cer sprijinul financiar, din convingerea că puţine lucruri sunt mai importante în zilele în care trăim decât căutarea pentru acele adevăruri cărora ”Bulletin of the Atomic Scientists” le este dedicată. Vă mulţumesc pentru interesul dumneavoastră în problema noastră comună- căutarea pentru acele adevăruri care servesc întreaga omenire”.

Ce alte obiecte se regăsesc în aceeaşi licitaţie

Tot în licitaţia din 31 ianuarie va fi prezent un Inedit lot format din două semnături olografe ale lui Napoleon Bonaparte, 24 ianuarie 1811, la preţul de pornire de 2.000 de euro. Semnăturile datează din perioada în care a ocupat funcţia de Prim Consul şi din perioada Imperiului, mai anunţă casa de licitaţii.

Două scrisori olografe trimise de Constantin Brâncuşi către nepoata sa Ileana Brâncuşi, Paris, 1937-1938 (preţ de pornire: 1.500 €), o Scrisoare amicală trimisă de Victor Brauner către Geo Bogza, cca. 1929, (preţ de pornire: 1.000 €), o Partitură originală cu tema simfoniei "Poème Roumain", realizată şi semnată de George Enescu, 1899 (preţ de pornire: 800 €) completează seria loturilor din această licitaţie.

Două scrisori olografe trimise de Constantin Brancusi catre nepoata sa, Ileana Brancusi, Paris, 1937-1938

