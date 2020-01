Mircea Dumitru lansează volumul „Lumi ale gândirii. Zece eseuri logico-metafizice“. Când are loc lansarea

„Mircea Dumitru reprezintă, în România, o parcelă a gîndirii contemporane, mai puţin frecventată de marele public, fie el şi interesat de «metafizică». Cititorul... va descoperi voluptăţi filosofice noi, rezultate din degustarea rigorii, a construcţiei logice, a unei interogaţii despre sens de altă coloratură decît aceea a gîndirii speculative tradiţionale.“ - (Andrei Pleşu)

„Există o tensiune conceptuală care face ca încercarea de a da o explicaţie unitară minţii şi lumii fizice să fie una dintre cele mai persistente şi deconcertante enigme. Imaginea predominantă despre lumea naturală este de tip fizic.

Totuşi, mintea şi, în mod special, experienţa subiectivă conştientă nu par să se potrivească acestei explicaţii naturaliste şi fizicaliste... Să fie oare orice încercare de a înţelege conştiinţa un drum înfundat, ceva sortit să eşueze?“ (Mircea Dumitru)

Din cuprins:

Formă logică şi necesitate • Schiţă a principalelor programe şi răspunsuri la problema minte-corp din filosofia minţii • Gödel despre minţi şi maşini • Explicarea conştiinţei fenomenale. Conceptibilitate epistemică şi posibilitate metafizică • Semnificaţie, nonexistenţă şi termeni nonreferenţiali • O introducere rapidă şi succintă în logica liberă • Două profiluri ale cercetării filosofice: analiza conceptuală de fotoliu vs filosofia experimentală

Mircea Dumitru, profesor de filosofie (din 2004) şi rector al Universităţii din Bucureşti (2011-2019), preşedintele Societăţii Europene de Filosofie Analitică (2011‑2014), membru corespondent al Academiei Române (din 2014), membru al Academia Europaea (din 2019), preşedintele Institutului Internaţional de Filosofie (din 2017), preşedintele Asociaţiei Universităţilor Balcanice (din 2019). Profesor invitat la Universitatea din Beijing (din 2017), Tulsa University, City University of New York, New York University, Université Jean Moulin Lyon 3, École Normale Supérieure de Lyon, University of Helsinki, Pekin University, Renmin University, China University of Political Science and Law.

A fost ministru al Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (iulie 2016 – ianuarie 2017). Este doctor în Filosofie la Universitatea Tulane, New Orleans (1998), cu o teză de logică modală şi filosofia matematicii, şi doctor în Filosofie la Universitatea din Bucureşti (1998) cu o teză de filosofia limbajului. Domenii de interes: logica filosofică, metafizica, filosofia limbajului. Dintre volumele publicate, amintim: Modality and Incompleteness (UMI, Ann Arbor, 1998); Modalitate şi incompletitudine (Paideia, 2001; Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române); Explorări logico-filosofice (Humanitas, 2004); Cuvinte, teorii şi lucruri. Quine în perspectivă (ed. în colab., Pelican, 2009); Truth (ed. în colab., Editura Universităţii din Bucureşti, 2013). În pregătire: Metaphysics, Modality, and Meaning: Topics from the Work of Kit Fine (Oxford University Press); Umanismul necesar (Polirom).