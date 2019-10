Start la FNT. Primele spectacole şi expoziţii din prima zi de festival VIDEO

O adevărată efervescenţă culturală va cuprinde Capitala, începând de vineri, în cele zece zile de festival. Cea de-a 29-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 18 – 27 octombrie. Sunt programate 67 de reprezentanţii pe parcursul festivalului.

PROMO Festivalul Naţional de Teatru 2019 (18-27 octombrie, Bucureşti) from UNITER Romania on Vimeo.

Celor 41 de producţii naţionale realizate în stagiunea 2018-2019 li se vor adăuga patru spectacole străine de teatru şi dans de înaltă clasă care vor fi jucate pe scenele celor mai importante teatre partenere din Bucureşti. De asemenea, evenimentele unice, de o mare diversitate – conferinţe, dezbateri, expoziţii, proiecţii de film, evenimente speciale, workshop-uri – concentrate în HUB-ul FNT (la ARCUB Gabroveni), vor îmbogăţi zilele de festival.

Creaţii alese, regândite de inegalabila Doina Levintza, propun, în expoziţia de la Teaturl Naţional, o fomulă nouă a costumului de teatru într-un manifest artistic de sine stătător: un demers menit să-i recalibreze semnificaţia. Costumul dobândeşte, astfel, nobleţe, devenind un simbol al perenităţii celei mai efemere dintre arte: Teatrul.

Vineri, 18 octombrie

PROGRAM

Vineri, 18 octombrie

11.00 HUB FNT

Sala Mare

ÎNTÂLNIRE ŞI EXERCIŢIU

Introducere în metoda Companiei Hervé Koubi – Franţa

17.30 Galeria de Artă Rotenberg – Uzunov

VERNISAJ

Expoziţie de grafică CRISTIAN PEPINO – Omul care trage sforile

Expoziţie găzduită de: Festivalul Naţional de Teatru

18.00 Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti

Sala Atelier

CLASS

De: Iseult Golden şi David Horan

Traducerea: Andrei Marinescu

Regia şi ilustraţia muzicală: Felix Alexa

Scenografia: Andrada Chiriac

Producător: Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti

Durata: 1 h 40 min fără pauză

Spectacol cu traducere în limba engleză

18.00 Teatrul Odeon

Sala Majestic

SAM, SAU INTRODUCERE ÎN VIAŢA DE FAMILIE

Sam, avagy felkészülés a családi életre (2018/2019) from Tamási Áron Színház on Vimeo.

De: Maria Wojtyszko

Traducerea: Patrícia Pászt

Regia: László Bocsárdi

Decorul: József Bartha

Costumele: Zsuzsanna Kiss

Coproducţie: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe şi Universitatea de Arte din Târgu-Mureş

Durata: 1 h 45 min fără pauză

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română şi engleză

Nerecomandat persoanelor sub 14 ani

19.00 HUB FNT

Sala Memorie

DEZBATERE

Poate deveni design-ul un act politic?

Organizator: Graphic Front – Atelierul de grafică, Bucureşti

INTRAREA LIBERĂ

20.00 Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti

Sala Mare

CEEA CE ZIUA DATOREAZĂ NOPŢII / CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT /WHAT THE DAY OWES TO THE NIGHT

Ce que le jour doit à la nuit - Compania Hervé Koubi, Franţa from UNITER Romania on Vimeo.

Un spectacol de: Hervé Koubi

Producător: Compania Hervé Koubi, Franţa

Durata: 1h 15 min fără pauză

Spectacol de dans

20.00 Teatrul Odeon

Sala Studio

REPUBLICA MELANIA

De: Irina Nechit

Regia: Gelu Colceag

Scenografia: Adrian Damian

Producător: Teatrul Odeon Bucureşti

Durata: 1 h 45 min fără pauză

Spectacol cu traducere în limba engleză

21.30 Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti

Foaierul de Marmură (parter, Sala Mare)

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT 2019

VERNISAJ

Expoziţie DOINA LEVINTZA – Experiment teatral

Producători: Festivalul Naţional de Teatru şi Fundaţia Doina Levintza

INTRAREA LIBERĂ

22.00 Green Hours

ACEASTĂ SONIA

Textul, regia şi scenografia: Lia Bugnar

Producător: Teatrul LUNI de la Green Hours, Bucureşti

Durata: 1 h fără pauză

Nerecomandat persoanelor sub 12 ani