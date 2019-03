Proiecţia scurtmetrajului de ficţiune „Narcis şi Fifi”, la Galeria Întâlnirilor

Filmul prezintă o dramă cu care se confruntă societatea românească actuală, dar prezentată într-o manieră comică. Narcis, personajul principal, datorează 2000 de euro unor cămătari şi are o oră la dispoziţie să se achite de datorie. Se gândeşte să fure de la soacra lui această sumă, fără ca ea să ştie şi de aici totul devine o poveste savuroasă, bine jucată, însoţită de muzică bună, cadre memorabile şi un căţeluş care are însă un destin tragic.

Din distribuţia filmului, lansat în 2017, fac parte Maia Morgenstern, Voicu Aaniţei, Cosmin Dominte, Alexandru Banciu, Beatrice Rubică, Nicoleta Moscalenco şi artistul hip-hop Macanache. Imaginea este asigurată de Vlad Lăpădătescu, montajul de Cosmin Stângă, iar costumele de Corina Boboc.

Scurtmetrajul „Narcis şi Fifi” s-a bucurat de atenţia juriilor din festivaluri de film importante: Around International Film Festival Berlin 2018 (official selection), Bucharest Film Awards 2017, Short to the Point International Film Festival, Transylvania Cinema Awards 2017 (nominalizare), CineMAiubit 2017 (Premiul de montaj pentru film românesc), Bucharest ShortCut Cinefest 17 (Premiul Best Romanian Short în luna septembrie), 24th Drama International ShortFilm Festival Greece (offical selection), Campulung Film Fest (official selection), Curtas Vila do Conde International Film Festival (official selection), Pula Film Festival (official selection) şi Arkadia Shortfest 2018 (premiul publicului).

Discuţiile de vineri, de la Muzeul Micul Paris, vor fi înregistrate şi difuzate la Radio Villalba 107.4 fm (Madrid). Moderator va fi Daniel Sur.

