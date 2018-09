George Banu, aniversat la Paris

La eveniment a fost invitat şi Constantin Chiriac, Directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, care va susţine recitalul „Scrisorile lui Creangă către Eminescu”. Pe perioada vizitei la Paris, Constantin Chiriac va avea întâlniri de lucru cu reprezentanţii celor mai importante instituţii de cultură din Paris, pentru o analiză a proiectelor aflate în derulare şi totodată pentru perfectarea proiectelor viitoare.

George Banu, o viaţă dedicată teatrului

Critic şi om de teatru, născut în România şi stabilit la Paris din 1973, a studiat la Academia de Teatru şi Film Bucureşti, fiind coleg de generaţie cu regizorul Andrei Şerban. Profesor la I.E.T. (Institut d’Études Théâtrales), la Universitatea Paris III, Sorbonne Nouvelle de la Paris şi la Facultatea de Studii Teatrale de la Universitatea Louvain la Neuve din Belgia. În 1981, publică volumul de referinţă Costumul de teatru şi cartea Brecht ou le petit contre le grand, care va primi Premiul Criticii dramatice pentru cea mai bună carte de teatru a anului. În 1990, împreună cu Michelle Kokosowski, creează Academia Experimentală de Teatru din Paris, pe care o conduce până în 2001. Este secretar general (1985-1992), preşedinte (1994-2000), apoi preşedinte de onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, membru UNITER, Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti şi Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi europene. Printre premiile care i s-au decernat de-a lungul timpului menţionăm: Premiul pentru cea mai bună carte de teatru în Franţa de trei ori; Premiul de Onoare al AICT – secţia română în cadrul Galei UNITER, 2012; Premiul Special al Festivalului Shakespeare 2012 oferit de Rotary Craiova Probitas şi Rotary Craiova. Este membru de onoare al Academiei Române din 2013, co-director al revistei Alternatives théâtrales de la Bruxelles şi director al colecţiei Le temps du Théâtre la editura Actes Sud din Franţa. Cărţile sale au fost publicate în Franţa şi traduse în numeroase limbi. A scris o trilogie despre legăturile dintre teatru şi pictură: Le Rideau, L’Homme de dos şi Nocturnes.

Publicaţii: L’espace Théâtral, Le Costume De Théâtre, Brecht ou le petit contre le Grand, Le Théâtre, Sorties de secours, L’acteur qui ne revient pas, Mémoires du théâtre, Le rouge et or, Peter Brook: de Timon d’Athènes à La Tempête, L’instant Habité, Sarah Bernhardt ou les sculptures de l’éphémère, Le Rideau Ou La Fêlure Du Monde, Notre Théâtre, la Cerisaie, L’homme De Dos, Exercices d’accompagnement, D’Antoine Vitez a Sarah Bernhardt, L’oubli, Nocturnes, La Scène Surveillée, Le Repos, Les Solitaires Intempestifs, Miniatures Théoriques, Shakespeare, le monde est une scène, Shakespeare, Métaphore et pratique du théâtre, Les voyages du comédien.

George Banu are o stea pe Aleea Celebrităţilor de la Sibiu

Inaugurată în cadrul ediţiei din anul 2013 a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, Aleea Celebrităţilor este singura de gen din lume comparabilă cu Hollywood Walk of Fame. George Banu a primit o stea pe Aleea Celebritatilor de la Sibiu în anul 2013.

„Preşedinte de onoare şi preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, Director Artistic al Academiei Experimentale de Teatru de la Paris, preşedinte al Premiului Europa pentru Teatru, Secretar General al Uniunii Teatrelor Europene, academician şi profesor universitar la Sorbona, George Banu a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor pentru contribuţia remarcabilă la dezvoltarea teatrului european, în ultimii 40 de ani, a cercetării teatrale, a festivalurilor şi evenimentelor culturale, a academismului în Europa şi în lume”, a declarat Constantin Chiriac, Preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu