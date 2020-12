Dirijorul englez Jonathan Berman şi violistul Răzvan Popovici continuă seria de concerte live la Filarmonica „George Enescu”

Programul prezentat pe canalele online ale instituţiei este alcătuit din Variaţiuni pe o temă de Haydn, op. 56 de Johannes Brahms, Andante şi Rondo Ungarese pentru violă şi orchestră, op. 35 de Carl Maria von Weber şi Simfonia nr. 40, în sol minor, KV 550 de Wolfgang Amadeus Mozart. Solistul Răzvan Popovici va interpreta Romanţă pentru violă şi orchestră op.85, pentru a-l omagia pe compozitorul Max Bruch (1838-1920) la 100 de ani de la dispariţie. „În secolul XX, muzica lui Bruch a devenit apreciată tocmai pentru trăsăturile care i-au fost reproşate în epocă: spargerea tiparelor, expresia liberă, discursul muzical bazat pe inspiraţie şi mai puţin pe reguli. Cel mai important succes atins de Bruch a fost cel care contează, în ultimă instanţă, cel mai mult, chiar şi pentru artiştii cei mai riguroşi: priza la public”, apreciază muzicologul Mihai Cojocaru.

Jonathan Berman este un tânăr dirijor britanic care se bucură de elogiile criticii de specialitate pentru un vast repertoriu, de la cel clasic până la cel contemporan. A primit invitaţii de a dirija de mai multe ori filarmonicile din Londra şi Rotterdam, BBC National Orchestra of Wales, RTÉ National Symphony Orchestra, Filarmonica "George Enescu" din Bucureşti, Royal Academy of Music din Londra. În ianuarie 2020, Jonathan Berman a iniţiat un proiect de înregistrare a integralei simfoniilor de Franz Schmidt alături de BBC National Orchestra of Wales, ce se va desfăşura până în 2024, când se vor împlini 150 de ani de la naşterea compozitorului. Fiind un promotor al muzicii noi, a realizat numeroase prime audiţii, pentru interpretarea repertoriului contemporan colaborând frecvent cu London Sinfonietta, Ensemble Modern, Birmingham Contemporary Music Group, New European Ensemble, Crash Ensemble Dublin, Britten Pears Ensemble. În genul teatrului liric, Jonathan Berman deţine în repertoriu peste 40 de titluri de operă. Este primul britanic şi, totodată, primul dirijor care a fost distins cu Premiul „Kempinski Young Artist”, ceea ce i-a îngăduit să studieze cu Franz Welser-Möst alături de Cleveland Symphony Orchestra şi cu Michael Tilson Thomas la pupitrul New World Symphony. Jonathan Berman este un muzician cunoscut pentru abordarea sa aparte, cu programe creative, ce adesea combină forme multiple de artă.

Răzvan Popovici s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem şi Wolfram Christ.

A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din Bucureşti, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs- Elysées din Paris alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Naţională Radio din Bucureşti, Filarmonica Transilvania din Cluj, Chaarts Chamber Artist din Zürich şi Kamerata Kronstadt. O experienţă benefică pentru cariera sa a constituit-o participarea ca instrumentist în Orchestra Filarmonicii din Berlin, în perioada 2000-2001.

A fost prim-violist invitat al Filarmonicii din Essen, al orchestrelor de cameră din München, Köln şi Kobe, al Chaarts Chamber Artists, al Filarmonicii de Cameră din Salzburg şi al Gstaad Festival Orchestra.

Răzvan Popovici este iniţiatorul şi directorul executiv al Festivalului Chiemgauer Musikfruhling din Traunstein, Germania, care celebrează în acest an 15 ani de existenţă şi al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo din Bucureşti pe care l-a transformat într-o platformă culturală europeană de succes.

Printre ultimele sale angajamente se numără concertele din cadrul festivalului „Un weekend dans les Balkans” la Opéra de Dijon, la Bodensee Festival în Germania, Stift Festival în Olanda, la Carnegie Hall din New York şi Kennedy Center of Performing Arts din Washinghton.

Stagiune online

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Joi, 10 decembrie 2020, ora 19.00, sala Mare a Ateneului Român

Dirijor JONATHAN BERMAN

Solist RĂZVAN POPOVICI

Program

Johannes Brahms

Variaţiuni pe o temă de Haydn, op. 56

Max Bruch - 100 de ani de la moartea compozitorului -

Romanţă pentru violă şi orchestră, op. 85

Carl Maria von Weber

Andante şi Rondo Ungarese pentru violă şi orchestră, op. 35



Wolfgang Amadeus Mozart

Simfonia nr. 40, în sol minor, KV 550



Concertul transmis live pe 10 decembrie 2020 va putea fi ascultat pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/ filarmonica.george.enescu/ ) şi pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Partener media al evenimentului este Radio România Muzical.

Concertul este transmis, joi-seară, şi pe pagina de Facebook a Radio România Muzical.

Stagiune online

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Joi, 10 decembrie 2020, ora 19.00, sala Mare a Ateneului Român

Dirijor JONATHAN BERMAN

Solist RĂZVAN POPOVICI

Program

Johannes Brahms

Variaţiuni pe o temă de Haydn, op. 56

Max Bruch - 100 de ani de la moartea compozitorului -

Romanţă pentru violă şi orchestră, op. 85

Carl Maria von Weber

Andante şi Rondo Ungarese pentru violă şi orchestră, op. 35



Wolfgang Amadeus Mozart

Simfonia nr. 40, în sol minor, KV 550



Concertul transmis live pe 10 decembrie 2020 va putea fi ascultat pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/ filarmonica.george.enescu/ ) şi pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Partener media al evenimentului este Radio România Muzical.

Concertul este transmis, joi-seară, şi pe pagina de Facebook a Radio România Muzical (https://www.facebook.com/ Radio-Rom%C3%A2nia-Muzical- 227784404990 ).

***