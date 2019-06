Adrian Pintea, nobilul actoriei româneşti. Oana Pellea: „A greşit ţara în care s-a născut. A greşit şi timpul“

Adrian Pintea a fost un caz rar de dedicare, în care viaţa şi actoria au ajuns să se întrepătrundă, roluri precum „Hamlet“ (Shakespeare), „Henric al IV-lea“ (Pirandello) sau Iancu Jianu („Iancu Jianu, zapciul“, regia Dinu Cocea) ţinând captive inimile românilor chiar şi până astăzi. Pentru mulţi, actorul reprezenta şi reîntruparea lui Eminescu, recitându-i adesea poemele, dar şi interpretându-l în pelicula „Un bulgăre de humă“ (1989, regia Nicolae Mărgineanu).

„De o revoltătoare fidelitate“, după cum îl descria, la un moment dat, într-un interviu, cea de-a doua lui soţie, Lavinia Tatomir, Adrian Pintea a fost definit de această caracteristică atât în plan profesional, cât şi personal, în relaţiile sale de iubire şi de prietenie. Vrând-nevrând, gesturile actorului primeau cumva o încărcătură simbolică interesantă.

Un exemplu: în dimineaţa zilei de 21 decembrie 1989, Pintea ieşea în stradă. Se alătura actanţilor din zorii revoluţiei, dar nu oricum, ci încălţat cu cizmele lui Henric al IV-lea, de la teatru. Această întâmplare a fost unul dintre motivele pentru care rolul regelui i-a intrat la inimă, pentru că Adrian Pintea credea în anumite semne, într-un soi de armonie după care se învârteau sorţile oamenilor cel puţin. Un alt motiv care l-a dus la dragostea pentru acest rol a fost faptul că înainte cu 24 de ani, acesta fusese jucat de George Constantin (care a murit la 30 aprilie 1994), actor la care ţinea mult. „Aşadar, domnul George Constantin jucase rolul ăsta acum 24 de ani. În timpul repetiţiilor, l-am avut alături de mine în teatru. Cabina în care mă îmbrăcam avea lângă uşa de la intrare o poză a lui George Constantin în Henric al IV-lea. N-am reuşit s-o fur de la teatru, dar timpul nu e pierdut!“, declara Adrian Pintea, într-un interviu pentru „Formula AS“, din 1998.

Plecăm de la iubirea lui pentru un rol pentru a capta, pe scurt, ca într-o definiţie, cum era Adrian Pintea, un ins cu prieteni puţini, dar de bază, cărora li se dedica, şi un adevărat scriitor. Apropiaţii actorului l-au descris mereu ca pe un om cald, blând, ale cărui răbufniri ieşeau la suprafaţă doar controlat, prin intermediul rolurilor care cereau ieşiri vulcanice, violente. Cum a fost cazul cu rolul lui Iorgovan, din „Pădureanca“ (regia: Nicolae Mărgineanu, 1986). „Filmul ăsta mi-a dat bucuria – printre altele – de a mă putea juca cu câteva dintre obsesiile mele reale. Şi să-mi pot utiliza o parte extrem de violentă din mine, pe care, altminteri, nu o exteriorizez. Din bun simţ“, spune actorul în acest sens, în interviul pentru aceeaşi publicaţie.

Adrian Pintea a copilărit la Beiuş – locul în care s-a născut, pe 9 octombrie 1954 – şi la Oradea, pe care o descria ca fiind formată din două jumătăţi: una în care se putea respira ca la Viena, iar cealaltă ca „într-o Românie civilizată“. Tatăl său natural, medic originar din Lugoj, s-a stins la scurt timp de la naşterea sa, locul său fiind luat de George Pintea, un om sever, care ascundea, conform actorului, o „tandreţe excepţională“, sub „o mască de militar convins“. Într-un interviu pentru „Adevărul“, din 2007, anul în care s-a stins Adrian Pintea, sora acestuia, Rodica Austin, povestea că după moartea tatălui-medic, mama lor a fost nevoită să îl dea „la casa de copii“, pentru o perioadă scurtă, dar extrem de dureroasă pentru aceasta.

Actorul s-a format ca un spirit puternic, devenind, după cum se spune, un copil-model.

Adrian Pintea îşi vedea mama ca pe deţinătoarea tuturor talentelor din lume, o fiinţă al cărei hobby principal era, în cuvintele sale, „conservarea memoriei acestui destin foarte tulburat – destinul lui Adrian Pintea – un destin care, atunci când n-o îngrijorează, îi face, cred, plăcere“. (Foto: cinemagia.ro)

Copil fiind, Adrian Pintea era fascinat de desen, petrecându-şi ore întregi asupra colilor de hârtie, fără să se ridice până nu termina integral o lucrare, după cum îşi amintea sora lui. De asemenea, predilecţia viitorului actor pentru cărţi răsărea încă de pe acum. A dat gata rapid cărţile pentru copii din bibliotecă, apucându-se să îşi scrie propriile texte.

Ajuns la Liceul numărul 2 din Oradea, Adrian Pintea avea să îşi convingă şi colegii de clasă că era „dintr-o altă ligă“, uimindu-i cu literatura pe care o citise, dar şi cu cântecele pop pe care le ştia, după cum povestea, Dora Mariella Simon, fostă colegă de liceu cu actorul, într-un interviu pentru „Revista teatrală“, din 2014. De asemenea, talentul său de orator deja ieşea la suprafaţă, de pe urma căruia colegii trăgeau foloase. Altfel spus, tânărul Adrian Pintea „scăpa turma“.

Prinţul, în tinereţe (Foto: cinemagia.ro)

Tot în adolescenţă, Adrian Pintea intra şi în trupa de teatru a liceului, creativitatea sa rămânând amintire în tabloul clasei de final de liceu pe care el l-a conceput, de la desene, până la versuri. Pe spatele tabloului, acolo unde se semna fiecare elev, Adi a scris „Up-up- and away-hey!“.

Adrian Pintea a debutat în teatru, când era „un incontestabil poet şi excelent chitarist“, după cum îl descria regizorul Ioan Ieremia, cel care l-a pregătit pentru admiterea la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti. Într-un text omagial adus actorului în 2014, în cotidianul „Crişana“, regizorul povesteşte că a mizat pe învăţăcelul său după principiul „totul sau nimic“.

„La examenul de admitere i-am pus o «pilă» mare spunându-le lui Octavian Cotescu şi Dem Rădulescu: «e pregătit de mine, dacă nu este cu o clasă peste toţi ceilalţi candidaţi, vă rog să-l picaţi». A intrat primul, după el, Marcel Iureş“, rememora regizorul Ioan Ieremia.

Adrian Pintea avea să devină unul dintre „monştrii sacri“ ai scenei româneşti, după cum spune clişeica titulatură, iar cei mai „loviţi“ aveau să fie studenţii de la facultate, din momentul în care acesta a devenit şi profesor. „…când încep să vină: rectorul, Adrian Pintea. Apoi intră Dem Rădulescu. Ştii cum e să treacă titanii aşa, pe lângă tine?! Să ai ocazia să-i vezi pe toţi? Păi, eşti precum câinele: s-a creat reflexul, vii, te înfăţişezi şi aştepţi. «Ah, uite, pac!, vine Pintea, la 12 trebuie să vină Zamfirescu»“, mărturisea actorul Vasile Calofir, în volumul „Destine ca-n filme“, de Iuliana Marciuc şi Oana Georgescu.

Adrian Pintea a ajuns în aceeaşi ligă cu cei care îl dezechilibrau pe el în anumite momente, în anumite proiecte, asta după ce şi-a depăşit emoţiile, sau, pentru că vorbim de actorie, şi le-a stăpânit. Iar respectul în faţa maeştrilor a fost ceva ce l-a însoţit mult după facultatea pe care o absolvea în 1979. Un exemplu în acest sens stă colaborarea cu Ştefan Iordache pentru filmul lui Şerban Marinescu, „Cei care plătesc cu viaţa“, în care primise rolul lui Gelu Ruscanu.

„E o scenă în care am stat faţă în faţă cu... un Monstru Sacru! Şi am văzut pe pielea mea cam cum vine asta. E cumplit. E cumplit, pentru că monştrii mari - în această meserie - au un umor devastator. Un astfel de «monstru» are aparenţa celei mai fantastice seriozităţi. Nu i se poate opune nimic.“