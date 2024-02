„Să împiedicăm dispariția scrisului de mână, singurul prin care ne arătăm unicitatea.” Interviu cu scriitoarea Lucia Ileana Pop, profesor de limba, cultura și civilizația română la Roma

Anul acesta, de Ziua internațională a scrisului de mână toate drumurile au dus la Roma. De acolo, scriitoarea și profesoara Lucia Ileana Pop a coordonat ce-a de-a patra ediție a proiectului „Iubim scrisul de mână”. Au răspuns elevi, profesori și scriitori din lumea largă.

Un bun prilej pentru a discuta despre viitorul culturii, despre modalități de a motiva tinerii să citească, dar și despre specificul predării limbii și culturii române în străinătate.

Ciprian Apetrei: Felicitări pentru proiect. Ați produs mult entuziasm cu scrisul de mână. Cum v-a venit această idee ?

Lucia Ileana Pop: Am fost întotdeauna fascinată de scrisul de mână pe care l-am văzut ca o oglindă a noastră. Este așa de diferit, pe cât de diferiți sunt oamenii și spune așa de multe despre cel care i-a dat viață. Iar pentru că azi tot mai mult suntem atrași sau determinați, din lipsa timpului, să folosim scrierea la computer sau pe telefon și riscăm să ne transformăm în roboți, am zis că ar trebui să facem ceva ca să împiedicăm dispariția scrisului de mână, singurul prin care ne arătăm unicitatea.

Ocazia mi-a dat-o faptul că are și el o zi în care se sărbătorește. Nu mi-a trecut prin minte că voi putea opri mersul societății, dar am fost sigură că voi putea contribui la conștientizarea importanței lui.

Felicitări și pentru noua ediție a acestui proiect, care începe să devină o tradiție. Spuneți-ne, mai mult, vă rog. De când l-ați demarat, câți scriitori participă, alte detalii relevante.

Lucia Ileana Pop: Am inițiat proiectul „Iubim scrisul de mână” acum patru ani, în 2020. Am început proiectul cu două colege colaboratoare ale Institutului Limbii Române care predau și ele cursul de limbă, cultură și civilizație românească în Italia. Am anunțat Institutul Limbii Române de inițiativă și am invitat apoi să participe la acest proiect ceilalți colegi ai noștri (care au fost de la început entuziaști și s-au alăturat în număr mare), dar și alți colegi din România și din alte țări unde se studiază limba română. În cei patru ani, proiectul a crescut mereu, adăugându-se în fiecare an alți colegi, atât din Proiectul L.C.C.R. (limbă, cultură și civilizație românească), cât și din afara lui.

Pentru că de fiecare dată când prezentam rezultatele muncii noastre și a elevilor noștri pe Facebook (în primii trei ani în albume cu numele proiectului și anul desfășurării pe profilul meu de Facebook), am observat bucuria scriitorilor aflând de această inițiativă (dintre care mulți lăsau comentarii de apreciere sau fotografii cu scrisul lor de mână), în acest an m-am gândit să le cer să fie parte a acestui proiect și ei, meșteri ai cuvintelor și ai scrisului, dând un exemplu pozitiv elevilor noștri. Pentru asta am scris tot pe Facebook un post/invitație la proiect în care am etichetat unii scriitori prieteni sau cunoscuți în mediul virtual doar. Majoritatea dintre cei care au descoperit în timp util postarea mea au acceptat invitația, o mare și neașteptată bucurie. Pe această cale îi mulțumesc și scriitorului Ciprian Apetrei pentru colaborare!

Unde putem vedea documentele participante, de anul acesta?

Lucia Ileana Pop: Fiind în acest an în jur de 90 de cadre didactice implicate în proiect, am realizat, pentru prima dată, un grup pe Facebook numit Iubim scrisul de mână, iar acolo am creat trei albume diferite de fotografii: pentru scriitorii care au sprijinit proiectul (60 în total) acceptând să dea un exemplu elevilor noștri, pentru colegii care lucrează în străinătate pentru Institutul Limbii Române predând limbă, cultură și civilizație românească în țări din Uniunea Europeană (în jur de 70 de colegi din cinci țări: Italia, Spania, Franța, Portugalia și Belgia) și pentru elevii lor, dar și pentru ceilalți colegi din România și din alte țări unde se mai studiază limba română (Republica Moldova, Ucraina, Grecia și Bulgaria).

În albumul scriitorilor, album gândit ca să îl putem folosi și ca material didactic pentru elevii noștri, am postat, pe lângă fotografiile cu scrisul lor de mănă din opera proprie, câte o fotografie proprie ca să poată vedea cum arată fiecare scriitor și una cu cărți publicate, de multe ori nu toate, tocmai pentru a-i lăsa pe elevi să descopere singuri unele dintre operele acestor scriitori.

În cele două albume dedicate cadrelor didactice, fiecare dintre aceștia a publicat mai întâi o fotografie cu scrisul său de mână și apoi cele ale elevilor.

Un număr impresionant de participanți. Un scurt bilanț, vă rog:

Lucia Ileana Pop: În total, am participat în acest an la proiect aproximativ 150 de adulți (aproximativ 90 de cadre didactice și și 60 de scriitori) și aproape 2.000 de elevi rezidenți în zece țări din Europa.

Cum să atragem tinerii spre bibliotecă ?

Lucia Ileana Pop: Cred că tinerii au mare nevoie de exemple, iar aceste exemple le pot găsi acasă și la școală, în principal. Tinerii care au cărți în casă și își văd părinții citind cu entuziasm, cu siguranță vor citi și ei. De asemenea, cadrele didactice cu care ei intră în contact, le pot transmite dragostea pentru lectură.

Eu încerc să fac asta și în general le propun la școală opere care cred că le pot ajunge la suflet mai multor elevi.

Predați limba română pentru copiii rotalieni. Cât de dificil este, fară reperele din mediul social, ca în România ?

Lucia Ileana Pop: Nu este foarte ușor, dar rezultatele obținute greu ne bucură mai mult tocmai pentru că nu a fost ușor să le obținem. Părinții elevilor mei români vorbesc limba română în casă, deocamdată, iar majoritatea dintre ei merg în vacanțe în România. Cu unii merg și eu, în vacanța de vară, profitând de taberele ARC organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, tabere care ne ajută foarte mult. Făcând echipă cu părinții elevilor noștri, facem să fie mai ușoară apropierea elevilor de limba română și de cultura noastră.

Sunt mulți copii și părinți români din Diaspora, care vor să pună mâna, chiar și virtual, pe o carte. Ce le recomandați ?

Lucia Ileana Pop: Le recomand, după vârste (pentru că eu am elevi de la grădiniță până la liceu), cărți scrise de scriitorii clasici ai literaturii române: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, Lucian Blaga..., dar și cărți scrise de scriitori contemporani: Petre Crăciun, Simona Antonescu, Veronica D. Niculescu, Adina Popescu, Ioana Pârvulescu... Le împrumut și eu cărți. Chiar mă bucur atunci când le vor.

Acuma elevii mei au început să descopere (cu mine la clasă) unii dintre scriitorii care au fost alături de noi în proiectul dedicat scrisului de mână prin textul pe care l-au scris și prin cărțile lor publicate. Voi vedea preferințele elevilor. Cu siguranță vor avea mai multe idei pentru atunci când vor vrea să cumpere o carte românească.

Ce putem învăța de la italieni ? Ce îi putem învăța noi pe ei ?

Lucia Ileana Pop: Cred că avem mereu de învățat câte ceva de la oricine și putem și noi să-i învățăm pe alții multe. De la italieni probabil că am putea învăța că timpul este foarte prețios și uneori îl putem folosi mai bine, putem citi în timp ce suntem în mijloacele de transport, de exemplu.

Noi i-am putea învăța că voința de a face un lucru îți dă o mare putere și te face să fii mai practic. Noi putem să facem, de obicei, mult mai multe lucruri decât ei. De exemplu, cei mai mulți dintre elevii mei români lucrează și studiază în același timp, mulți cu rezultate foarte bune. Dintre cei italieni, foarte puțini reușesc.

La editia din 2024 a proiectului "Iubim scrisul de mânã"au participat scriitorii:

România: Simona Antonescu, Alexandru Ovidiu Vintilă, Carmen Secere, Ionuț Calotă, Cosmin Perța, Nicolina Halgaș, Adina Maria Tabacu, Marian Ilea, Răzvan Ducan, George Cornilă, Așer Negoi, Ildiko Șerban, Romeo Aurelian Ilie, Viorel Boldiș, Daniel Marian, Lidia Zadeh Petrescu, Gheorghe Pârja, Viorica Pârja, Mihaela Gudană, George Lupașcu, Daniela Sitar Tăut, Alexandru Buican, Valeria Bilț, Gabriel Enache, Maria Grădinaru, Lucian Perța, Daniel Corbu, Sandu Frunză, Petre Crăciun, Ioana Stăncescu, Mirela Duma, Delia Muntean, Terezia Filip, Adriana Ungureanu, Nicolae Scheianu, Constantin Arcu, Cezar Pârlog, Sorin Grecu, Carmen Eva, Camelia Morda Baciu,

Italia: Ana Danca, Ana-Maria Pătrașcu, Marietta Dobrin, Maria Bertoldo Stocheci, Lucia Ileana Pop

UK: Lucian Victor Bota, Simona Prilogan, Emanuel Pope, Anda Vahnovan

Belgia: Simona Gânj, Ligia Monica Mateiu, Cristina Pop, Gabriela Lupu, Nicoleta Beraru, Cristina Georgiana Ruptureanu, Petrehuș Ionel Zorovavel

Grecia: Daniela Iuliana Popescu

Spania: Vasile Muste

Franța: Ciprian Apetrei

Republica Moldova: Leonid Popescu