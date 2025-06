Nu m-aș fi gândit niciodată că voi scrie asta, dar da: mulțumesc, Musk! Mulțumesc acestui drogat și megaloman, mulțumesc omului care credea că poate reduce deficitul american bazându-se pe comandanți imbecili și prepuberi, mulțumesc întruchipării puterii banului, da, mulțumesc acestui om atât de profund detestabil, pentru că datorită lui, Trump apare în sfârșit așa cum este: un balon grotesc, incompetent și distructiv.

Datorită lui Elon Musk, pentru că a spus și chiar a strigat ceea ce era evident, Statele Unite și lumea au realizat acum că acest președinte care spunea că vrea să reducă datoria Statelor Unite nu făcea decât să o proiecteze la niveluri nemaiîntâlnite. Cel mai bogat om din lume a dat de înțeles că nu există nicio diferență fundamentală între el și prietenul său de ieri. Unul ar fi vrut ca noile reduceri de impozite pentru cei mai bogați să fie compensate prin reducerea investițiilor publice și a cheltuielilor sociale, în timp ce celălalt, pentru că trebuie să se gândească să nu piardă alegerile viitoare, nu a îndrăznit să atingă cele mai populare bugete sociale.

Între ei, există doar o diferență în ceea ce privește mijloacele de favorizare a celor mai bogați, dar această dispută nu a arătat doar că Donald Trump face absolut orice. Ea a făcut în același timp să se înțeleagă, să se spună și să se scrie că finanțele Statelor Unite sunt într-o astfel de stare încât acest gigant are acum picioare de lut.

Imaginea lui Donald Trump se schimbă. Vedem brusc că, în loc să redea măreția Americii, el o reduce cu ușurință, că nu încetează să mintă și să se mintă pe sine însuși și că, în aproape cinci luni de putere, de putere absolută, deoarece controlează ambele Camere, nu a reușit nimic și a eșuat pe toate fronturile.

Ridicarea barierelor vamale? Ce am reținut în final este că Trump se eschivează de fiecare dată, că Trump always chickens out, „TACO” în versiunea curentă.

Sfârșitul războiului din Ucraina într-o singură zi? Am râde dacă nu ar fi de plâns.

Reducerea deficitului bugetar? Știm.

Noua Riviera din Gaza? Această obscenitate nu a durat mult.

În schimb, Alianța Atlantică este zguduită din temelii, imaginea internațională a Statelor Unite și democrația lor sunt afectate pe termen lung, diviziunea acestei țări nu a fost niciodată atât de mare de la Războiul de Secesiune, iar agențiile de rating și băncile centrale încep să se întrebe despre soliditatea economiei americane.

Ca bilanț, ar fi fost greu să se facă mai rău. Pentru a încerca să facă uitată această situație, Donald Trump a trimis trupe la Los Angeles, dar Musk nu s-a limitat la a spune că regele este gol. El a lăsat clar să se înțeleagă că intenționează să creeze și să finanțeze un al treilea curent politic american, nici democrat, nici trumpist. Acest gen de încercare nu a avut niciodată succes în istoria americană, dar, pe lângă faptul că Donald Trump a eliberat un spațiu prin preluarea controlului asupra Partidului Republican, ar fi suficient ca Elon Musk să transfere câteva procente din voturi pentru ca Donald Trump să-și piardă majoritatea în Camera Reprezentanților și, probabil, chiar și în Senat.

Acesta este un al doilea motiv pentru a-i mulțumi, deoarece nimic nu este mai urgent pentru democrație decât slăbirea idiotului util al Kremlinului.