De ce să fii optimist în România în ciuda problemelor din jur

├Än jurul nostru crizele par c─â se ╚Ťin lan╚Ť. Dup─â pandemia care a l─âsat ├«n urm─â peste 66 de mii de victime ├«n ╚Ťara noastr─â ╚Öi ne-a izolat de cei dragi, acum asist─âm la un r─âzboi brutal care se desf─â╚Öoar─â chiar la grani╚Ťele Rom├óniei.

Riscul unui conflict global, cu poten╚Ťial nuclear, este la cel mai ├«nalt nivel dup─â R─âzboiul Rece. Dar spre deosebire de alte momente istorice, principalul aliat pentru securitatea ╚Ť─ârii noastre pare acum distras de tensiuni interne. ├Än acela╚Öi timp, cel mai recent raport ONU ne avertizeaz─â c─â ├«nc─âlzirea global─â a ajuns ├«ntr-un punct critic, multe ecosisteme sunt ireversibil distruse, iar incendiile ╚Öi inunda╚Ťiile masive devin tot mai frecvente.┬á

├Än Rom├ónia s─âr─âcia continu─â s─â afecteze 3 din 10 copii ╚Öi un sfert din popula╚Ťia ╚Ť─ârii. Peste 1.5 milioane de rom├óni supravie╚Ťuiesc cu mai pu╚Ťin de 25 de lei pe zi. Nu e nicio surpriz─â atunci c─â peste 6 milioane de oameni au decis s─â plece din Rom├ónia, un procentaj din popula╚Ťie comparabil cu Siria, o ╚Ťar─â aflat─â ├«n r─âzboi civil. Cre╚Öterea costurilor ╚Öi infla╚Ťia lovesc deja ├«n cei mai vulnerabili, dar criza energetic─â declan╚Öat─â de Rusia e probabil s─â ne afecteze pe to╚Ťi. Sistemul medical produce accidente tragice ce puteau fi evitate, drept urmare am r─âmas printre statele UE cu cea mai sc─âzut─â ├«ncredere ├«n medici. ├Äncrederea ├«n autorit─â╚Ťi ╚Öi politicieni este chiar mai sc─âzut─â, doar 12 din 100 de rom├óni au ├«ncredere ├«n Parlament ╚Öi 61% din cet─â╚Ťeni declar─â c─â ╚Ťara merge ├«ntr-o direc╚Ťie gre╚Öit─â.┬á

Aceasta este o poveste cu statistici din surse credibile și cu fapte care descriu realitatea dificilă în care ne aflăm. Dar nu este singura poveste pe care o putem spune. 

O altă poveste poate suna astfel 

├Än c├óteva luni de la apari╚Ťia unui virus care s-a r─âsp├óndit global, oamenii de ╚Ötiin╚Ť─â au dezvoltat un vaccin bazat pe o tehnologie revolu╚Ťionar─â. Peste 12 miliarde de doze au fost administrate ├«n 184 de ╚Ť─âri, peste 75% din popula╚Ťia lumii a primit cel pu╚Ťin o doz─â, ├«n cea mai ampl─â campanie de s─ân─âtate public─â din istorie. ├Än umbra ╚Ötirilor despre Covid se ascunde o alt─â victorie important─â: primul vaccin pentru malarie a fost aprobat pentru utilizare, o boal─â care ucide peste 500,000 de oameni anual, majoritatea copii ├«n Africa.┬á

C├ónd Rusia a pornit un r─âzboi ├«mpotriva Ucrainei, o ╚Ťar─â care ├«╚Öi dore╚Öte s─â fac─â parte din Uniunea European─â ╚Öi s─â ├«╚Öi consolideze parcursul democratic, comunitatea interna╚Ťional─â a ac╚Ťionat rapid ╚Öi masiv. ├Än prima s─âpt─âm├ón─â a conflictului, 54 de ╚Ť─âri au trimis ajutor militar sau umanitar. Statele Unite au contribuit p├ón─â ├«n prezent 43 de miliarde de Euro (30% din PIB-ul Ucrainei), pe l├óng─â ajutorul neoficial al NATO ├«n materie de informa╚Ťii strategice ╚Öi preg─âtire militar─â. Uniunea European─â a coordonat primirea a peste 5 milioane de refugia╚Ťi ├«n Europa, oferindu-le dreptul s─â lucreze ╚Öi s─â locuiasc─â ├«n orice stat membru. ├Än total, p├ón─â ├«n August 2022, ajutorul oferit Ucrainei de state din jurul lumii dep─â╚Öe╚Öte 80 de miliarde de Euro. Mai mult, sanc╚Ťiunile economice aplicate Rusiei sunt cele mai ample din istoria modern─â, cu un impact ini╚Ťial estimat la 11% din PIB ╚Öi dificult─â╚Ťi majore ├«n industrii cheie precum fabricarea de armament. ├Än ciuda temelor interne, SUA ╚Öi Europa au avut un r─âspuns interna╚Ťional unit ├«mpotriva Rusiei ╚Öi vital pentru libertatea Ucrainei.┬á

├Änc─âlzirea global─â este o problem─â major─â, ├«ns─â trebuie amintit c─â am ├«nregistrat progrese semnificative. Energia verde este acum mai ieftin─â dec├ót cea produs─â din surse poluante. Produc╚Ťia global─â de electricitate din surse sustenabile - solar, nuclear, eolian, hidro, a dep─â╚Öit-o pe cea din c─ârbune ├«n ultimii ani. ├Än Europa, dou─â treimi din electricitatea produs─â ├«n prezent este din surse f─âr─â emisii. Mai mult, 32 de ╚Ť─âri printre care ╚Öi Rom├ónia, ╚Öi-au decuplat deja cre╚Öterea economic─â de cre╚Öterea emisiilor de carbon. Investi╚Ťiile ├«n tehnologii pentru combaterea schimb─ârilor climatice ├«nregistreaz─â noi recorduri, un exemplu recent arat─â c─â ├«ntr-o singur─â zi s-au ├«nregistrat investi╚Ťii de peste 12 miliarde de dolari, mai mult dec├ót ├«n aproape to╚Ťi anii anteriori cumula╚Ťi. Sunt suficiente aceste progrese? Categoric c─â nu, cele mai grele provoc─âri r─âm├ón ├«n viitor. Dar avem unelte prin care putem reduce posibilitatea celor mai sumbre scenarii ╚Öi s─â ne ├«ndrept─âm spre consecin╚Ťe pe care le putem gestiona.┬á

├Än ceea ce prive╚Öte Rom├ónia, ╚Ťara noastr─â este ast─âzi mai bogat─â ca peste 150 de state, fiind pe locul 45 ├«n clasamentul global ╚Öi este inclus─â ├«n lista economiilor cu venit ridicat de c─âtre Banca Mondial─â. Fa╚Ť─â de anii tranzi╚Ťiei, c├ónd economia Rom├óniei era similar─â ╚Ť─ârilor vecine ╚Öi cu mult ├«n urma celor vestice, ast─âzi ╚Ťara noastr─â ╚Öi-a surclasat vecinii ╚Öi a dep─â╚Öit la puterea de cump─ârare ╚Ť─âri precum Grecia, Estonia, sau Croa╚Ťia, fiind acum apropiat─â de Portugalia, Cehia, sau Spania.┬á

Spre deosebire de multe state vestice, Rom├ónia are cea mai mare rat─â de proprietari de locuin╚Ťe din lume. Raportat la salariul mediu na╚Ťional avem una dintre cele mai accesibile pie╚Ťe imobiliare din Uniunea European─â. Am scris cu alt─â ocazie despre oportunit─â╚Ťile Bucure╚Ötiului, idei valabile ╚Öi pentru restul ora╚Öelor mari din ╚Ťar─â, care ├«n anumite categorii se situeaz─â ├«n pozi╚Ťii foarte bune ├«n Europa. E adev─ârat c─â la nivel de ╚Ťar─â suntem sub media european─â, ╚Öi este foarte bine s─â ne propunem s─â o dep─â╚Öim, dar trebuie spus ╚Öi c─â reperele noastre de compara╚Ťie sunt cele mai prospere democra╚Ťii din istorie. Din perspectiva global─â, nu este o exagerare s─â spunem c─â Rom├ónia este o destina╚Ťie pentru care mul╚Ťi oameni ╚Öi-ar p─âr─âsi ╚Ťara dac─â ar avea ╚Öansa s─â tr─âiasc─â aici, a╚Öa cum devine evident din cre╚Öterea constant─â a imigra╚Ťiei spre ╚Ťara noastr─â.┬á

Progresul Rom├óniei nu este doar economic. Raportat la ├«nceputul anilor ÔÇÖ90, speran╚Ťa de via╚Ť─â a rom├ónilor a crescut, ├«n medie, cu peste 5 ani. Rata mortalit─â╚Ťii infantile este ast─âzi de cinci ori mai mic─â. De╚Öi mul╚Ťi rom├óni continu─â s─â plece, beneficiind frecvent de libertatea oferit─â de apartenen╚Ťa ╚Ť─ârii noastre la Uniunea European─â, exist─â ╚Öi cei care revin acas─â cu idei ╚Öi capital nou. Iar expa╚Ťii care ne-au trecut pragul ne-au evaluat printre cele mai bune destina╚Ťii din lume ├«n care s─â tr─âie╚Öti ca nomad digital. Rom├ónia este ├«n grupul statelor cu un grad de siguran╚Ť─â ridicat ╚Öi are un trend pozitiv ├«n indicele global al fericirii, unde ╚Ťara noastr─â a avansat 58 de pozi╚Ťii ├«n 7 ani. Umbrela de securitate a NATO, ├«mpreun─â cu calitatea de stat membru al UE, sunt poate cele mai clare exemple ale direc╚Ťiei Rom├óniei postdecembriste, ast─âzi puternic ancorat─â ├«n sfera lumii libere.┬á

╚śi aceast─â poveste este bazat─â pe date credibile ╚Öi pe fapte reale ce descriu o parte din realitatea ╚Ť─ârii noastre. O prim─â idee este c─â ambele pove╚Öti redate aici pot fi adev─ârate ├«n acela╚Öi timp. Este posibil, spre exemplu, ca s─âr─âcia s─â afecteze ├«n continuare categorii din popula╚Ťie ╚Öi ca Rom├ónia s─â fi ├«nregistrat progrese importante ├«n ultimele decenii.┬á

Progresul este posibil, dar nu este garantat

Nu scriu acest articol pentru a ├«ndrepta o balan╚Ť─â imaginar─â a realit─â╚Ťii ╚Öi nici nu ├«mi doresc s─â diminuez importan╚Ťa problemelor cu care se confrunt─â Rom├ónia. Chiar ╚Öi a╚Öa sunt sigur c─â nu pu╚Ťini vor fi cei care vor critica ├«n termeni duri aceast─â descriere din urm─â, cu argumente mai mult sau mai pu╚Ťin adev─ârate. Cu mul╚Ťi dintre critici voi fi de acord. Dar ├«ntrebarea r─âm├óne, de ce o reac╚Ťie puternic─â la sugestia c─â ╚Ťara noastr─â a progresat ╚Öi c─â ├«n Rom├ónia e mai bine azi dec├ót ├«n trecut?┬á

Motivele sunt multiple, dar unul dintre ele este idea c─â promovarea progresului conduce la sc─âderea motiva╚Ťiei de a rezolva problemele din prezent. S─â ne mul╚Ťumim cu ce avem cum s-ar spune. Sunt oameni ╚Öi organiza╚Ťii care cred c─â mobilizarea oamenilor spre o anumit─â cauz─â se poate realiza prin fric─â ╚Öi un sens de urgen╚Ť─â, de dezastru iminent. S─â spui c─â unele lucruri merg bine este iresponsabil, din perspectiva lor, pentru c─â ar distrage aten╚Ťia de la ce e urgent acum. Pe termen scurt e posibil s─â aib─â dreptate. Cred ├«ns─â c─â o astfel de abordare ghidat─â de fric─â ├«n loc de date este profund gre╚Öit─â. Pe termen lung rezultatul nu este ac╚Ťiunea constructiv─â, ci nep─âsare ╚Öi resemnare ├«n societate. ├Än fond, de ce s─â depui eforturi pentru a rezolva o problem─â, c├ónd ╚Ťi se repet─â c─â lucrurile sunt at├ót de rele ├«nc├ót aproape nimic nu le mai poate ├«ndrepta?┬á

O situa╚Ťie de criz─â trebuie prezentat─â a╚Öa cum este, f─âr─â ocoli╚Öuri, dar ╚Öi cu convingerea faptului c─â progresul este posibil, propria istorie ne dovede╚Öte acest lucru. ├Än trecut am reu╚Öit s─â g─âsim solu╚Ťii cu succes, ca ╚Ťar─â ╚Öi ca specie, ╚Öi asta vom face ╚Öi acum. O idee simpl─â care merit─â repetat─â ├«n Rom├ónia: progresul este posibil, dar nu este garantat, prin eforturile noastre avem capacitatea s─â rezolv─âm problemele din jur. F─âr─â aceast─â credin╚Ť─â ├«n poten╚Ťialul nostru colectiv nu vom reu╚Öi s─â avans─âm spre destina╚Ťia pe care ne-o dorim, ca ├«ntr-o zi s─â facem parte din comunitatea celor mai prospere democra╚Ťii din lume. Sunt de acord c─â ast─âzi suntem departe de un astfel de ideal, dar tocmai din aceast─â cauz─â pledez aici pentru un optimism bazat pe date ╚Öi fapte, care s─â ne ghideze spre mai bine.┬á┬á

Un critic al acestor idei, chiar dac─â ar accepta premisa c─â am progresat, ar spune c─â e o realizare temporar─â, pentru c─â arcul istoriei include ╚Öi perioade de regres spre care este posibil s─â ne ├«ndrept─âm. Iar faptul c─â am rezolvat probleme ├«n trecut nu garanteaz─â c─â vom avea aceea╚Öi abilitate ├«n provoc─ârile viitorului, mult mai complexe ╚Öi cu consecin╚Ťe poten╚Ťial devastatoare pentru umanitate.┬á

R─âspunsul este simplu, avem doar dou─â op╚Ťiuni: s─â ne d─âm b─âtu╚Ťi de acum ╚Öi s─â garant─âm c─â cel mai r─âu scenariu va deveni realitate, sau s─â ├«ncerc─âm, cu un optimism f─âr─â iluzii, s─â g─âsim solu╚Ťii provoc─ârilor timpurilor noastre. Acesta este cel mai bun argument al optimismului ├«n Rom├ónia, ca surs─â a curajului de a ├«ncerca s─â rezolvi ceva oric├ót de mic. Sigur, ├«ntr-un final putem e╚Öua, cele mai negre scenarii ar putea deveni realitate ├«n ciuda tuturor eforturilor. Dar ├«n acele ultime momente ├«n care e clar c─â am e╚Öuat ╚Öi nu mai exist─â nicio speran╚Ť─â, oare am prefera s─â fim ├«nconjura╚Ťi de pesimi╚Ötii care ne-au spus c─â totul e pierdut, sau de oamenii al─âturi de care ne-am luptat pentru mai bine? Pentru mine alegerea este clar─â.