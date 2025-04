Victor Ponta îi compară pe emisarii lui Ciolacu în SUA cu personajele din Miami Beach. „Când ești prim-ministru n-ai nevoie să-ți pună cineva pile”

Victor Ponta, care candidează ca independent la alegerile prezidenţiale din luna mai, consideră că politicienii români nu au înţeles cum funcţionează politica în SUA. El afirmă că nu de „pile” este nevoie, ci de un ambasador care să fie acceptat și compatibil cu actuala administrație a lui Donald Trump.

Într-un amplu interviu acordat „Adevărul”, Victor Ponta i-a comparat pe emisari ai lui Marcel Ciolacu în SUA, Dragoș Sprînceană şi Lucian Romaşcanu, cu personajele din Miami Beach şi a accentuat din nou ideea că noua administraţie Trump a adus un alt mod de a face politică, la care trebuie să se alinieze şi România.

Adevărul: Deci, nu sunteți de acord cu abordarea lui Ciolacu de relansare a relațiilor diplomatice cu SUA?

Victor Ponta: În niciun caz. Nu în formula cu trimis doi oameni ca în Miami Beach, nu știu, în Miami, așa se numea filmul ăla, comedia. Așa păreau cei doi trimiși ai domnului Ciolacu. Înseamnă că nu înțelegi nimic despre cum funcționează politica în America.

Eu vreau ca președinte, am spus că am așa, un nou model recent, o persoană ca președintele Finlandei, Alexander Stubb. A fost și el prim-ministru și acum e președinte. S-a dus la Mar-a-Lago, a jucat golf, a pierdut... Şi eu voi pierde în fața domnului Trump la golf. După care a rezolvat. Voi pierde întotdeauna. Va fi întotdeauna mai bun decât mine. Sunt om politic și înțeleg anumite lucruri. După care a plecat de acolo cu niște lucruri bune pentru țara lui, Finlandia fiind o țară mai bogată decât România. Deci, genul ăsta de politică trebuie făcut la nivel de președinte. Trebuie un alt ambasador şi n-o să reușesc să înțeleg de ce România nu-și pune un ambasador la Washington.

Actualul ambasador a fost apropiat de administrația trecută, ok, în regulă. Puneți un ambasador care să fie acceptat și compatibil cu actuala administrație. A fost un ambasador foarte bun (n. r. - George Maior). Pentru că, dacă nu mă înșel, a fost în primul mandat al administrației Trump. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-ai nevoie să trimiți emisari sau, repet, personaje de Miami Beach.

„Nu trebuie să ne mai facem de râs”

Adevărul: Vi se par nepotrivite persoanele?

Victor Ponta: Și persoanele și metoda. Totul e nepotrivit. Arată că nu înțelegi cum se face politică. Trebuie ca președintele sau prim-ministrul să stabilească o relație personală. Când ești președinte sau prim-ministru, n-ai nevoie să-ți spună cineva pile. Domnul Bolojan nu era în poziție de a crea o legătură. Probabil că administrația americană n-ar fi vrut să vorbească cu un președinte interimar.

Adevărul: Soarta guvernului se va decide după alegeri. Ce am putea face?

Victor Ponta: Să nu ne facem de râs, cum ne-am făcut zilele astea. (...) România în acest moment s-a pus singură în această situație. Nu ne-au anulat rușii sau americanii alegerile. Noi le-am anulat. Deci, repet, ar trebui să nu ne facem de râs în perioada asta.

Adevărul: Considerați că o persoană din diaspora nu poate fi potrivită?

Victor Ponta: Poate fi un foarte bun ambasador la Washington o persoană din diaspora. Dar o persoană cu statut, cu pregătire, cu prestanță, nu punem (...).

Adevărul: Îl cunoașteți pe Dragoș Sprînceană?

Victor Ponta: L-am văzut la televizor şi mi-a fost de ajuns. Nu vreau să-l cunosc mai mult de atât.

Un preşedinte de Consiliu Judeţean nu este omologul preşedintelui SUA

Adevărul: Al doilea emisar este domnul Romașcanu...

Victor Ponta: Președinte de Consiliul Județean la Buzău. Acum, între președintele Consiliului Județean Buzău și președintele Statelor Unitele Americii e destul de dificil să faci o relație, nu? Eu așa aș gândi, cu mintea mea. Nu știu cine s-a gândit altfel. Cu tot respectul - și iubesc foarte tare județul Buzău - dar nu poate fi omolog cu președintele Statelor Unite. Președintele României da, este omolog într-o țară, mai mică, dar sunt omologi. Președintele unui județ, oricare județ din această țară, pe toate le respect, nu e omologul lui Donald Trump!

Adevărul: Care ar fi abordarea potrivită?

Victor Ponta: Mai bine nu făceam nimic până în mai. Asigurări pentru americani, pentru europeni că de data asta nu se anulează alegerile și că rezultatul votat de români rămâne. Atât poți să faci. Nimic altceva până atunci.

Miercuri, 9 aprilie, „Adevărul” va publica integral interviul acordat de Victor Ponta publicaţiei noastre.