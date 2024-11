Sociolog, despre posibila anulare a alegerilor: „Mulți vor ieși în stradă. De aici, doar Dumnezeu știe ce va fi”

Tensiunea în societatea românească și neîncrederea în instituțiile statului au ajuns la cote ridicate, afirmă sociologul Gelu Duminică, iar eventuala anulare a rezultatelor primului tur de scrutin ar putea agrava situația.

Curtea Constituțională a României a decis reverificarea și renumărarea celor aproape 9,5 de buletine de vot care cuprind voturile valabil exprimate și cele nule de la primul tur al alegerilor prezidențiale din România, care a avut loc duminică, 24 noiembrie 2024.

Hotărârea magistraților a fost criticată de majoritatea partidelor, dar și de români. A stârnit uluirea și unora dintre cei care au participat la numărarea voturi.

„Mămică, uite cum stă treaba: un an și jumătate, în facultate, am făcut matematici speciale, calcul diferențial, integrale triple pe volum și alte frumuseți ale speciei umane pe Pământ. Asta ca să se știe că am oarece aptitudini la număratul pe degete. Bun. Duminica trecută am fost membru în secția de votare a vieții din satul Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara, Grădina Maicii Domnului. Nouă oameni, știutori de carte și ei, am numărat, împreună, uriașul număr de 71 de buletine de vot. Le-am numărat de trei ori. Am filmat numărătoarea, conform instrucțiunilor. Deci băi CCR, băi aceștia: dacă ne tratați de pr*ști și cereți să renumărăm voturile, vă jignesc și eu, idio*ților”, a reclamat, pe pagina sa de Facebook, Alin Bena, membru al unei secții de votare din județul Hunedoara.

Sociolog: „Mulți vor ieși în stradă”

Însă o eventuală decizie de anulare a scrutinului ar avea efecte mult mai grave, afirmă sociologul Gelu Duminică.

Într-o societate și așa extrem de tensionată în perioada alegerilor și care a manifestat adesea neîncredere în instituțiile statului, posibilitatea ca primul tur al alegerilor prezidențiale să fie repetat va crea și mai multe tensiuni sociale, spune specialistul.

„Renumărarea, în sine, nu ar trebui să fie o problemă. În orice democrație serioasă, cu instituții puternice, la o diferență atât de mică de voturi între candidați, este bine să te asiguri. Însă problema este că tot ceea ce înseamnă credibilitatea arătată statului român este la cote foarte mici și chiar dacă intențiile reprezentanților săi sunt bune, credibilitatea în instituțiile statului fiind foarte mică, nimeni nu are încredere că, de fapt, este pentru binele democrației. Din contră: oamenii cred că ea are scopul să îl scoată pe Marcel Ciolacu pentru a-l pune în competiție cu Călin Georgescu, apoi apar toate informațiile mai puțin sau mai mult reale despre scenariile cu care PSD a lucrat, despre transferul de voturi între candidați și așa mai departe, lucruri care nu fac decât să știrbească și mai mult o încredere în sistemul care este deja privit cu neîncredere”, spune sociologul Gelu Duminică.

Indiferent de rezultatul renumărării, în cazul în care decizia Curții Constituționale a României va fi de anulare a voturilor din primul tur de scrutin, vor fi mari tensiuni, populație fiind deja cu un grad de nervozitate și de antagonizare destul de ridicat, adaugă sociologul

„În momentul în care o parte din cetățeni vor avea senzația că votul lor nu contează, iar sistemul lucrează pentru el și nu pentru ei, mulți vor ieși în stradă și de aici doar Dumnezeu știe unde se vor duce lucrurile. Acum trebuie să fim foarte echilibrați și foarte cumpătați în a gândi astfel de acțiuni. Încrederea populației este foarte scăzută și după deciziile foarte ciudate și extrem de politizate ale Curții Constituționale, una dintre ele fiind excluderea doamnei Șoșoacă din cursa electorală. De ce nu și a domnului Georgescu, care are un mesaj similar?”, spune Gelu Duminică.

Perioada alegerilor a crescut divizarea din societate și valul de ură și antagonizare manifestat de români și din cauza liderilor politici, arată sociologul.

„Noi nu am avut lideri unificatori, nici oameni care să vorbească mai mult despre principii și să nu antagonizeze. Ați văzut în ultima perioadă oameni care să vină cu un mesaj unificator? Președintele nostru tace, Biserica zice noi nu ne băgăm, cine să unească o societate mult prea ruptă în bucăți? În mod normal te aștepți de la cei care propovăduiesc iubirea aproapelui să o facă, dar nu au făcut-o. Alteori, am pervertit principiile. Astfel, când inamicul meu a făcut un lucru era rău, iar când cel apropiat mie a făcut același lucru l-am cauționat”, spune Gelu Duminică.

Societatea românească este încă în proces de vindecare sau de înțelegere a valorilor și a principiilor democrației, este o țară la început de drum pe calea democratică, adaugă sociologul.

Când ar putea fi reluate alegerile, dacă au fost fraudate

Vineri, în urma deciziei Cuții Constituționale a României, Biroul Electoral Central a dispus ca birourile electorale județene, respectiv de sectoare ale municipiului București să renumere voturile din primul tur de scrutin.

Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente a afirmat că în eventualitatea în care renumărarea voturilor arată că alegerile au fost fraudate, va fi organizat un nou prim tur de scrutin în 15 decembrie, urmat de al doilea tur de scrutin în 29 decembrie.

„Din informațiile pe care le avem, unele județe vor termina chiar în cursul zilei de vineri renumărarea voturilor și vor comunica rezultatul cât mai repede posibil la Curtea Constituțională, pentru ca aceasta să poată să ia decizia de validare a alegerilor sau de invalidare a scrutinului din 24 noiembrie și de organizare a unui prim tur de scrutin pentru alegerea președintelui în 15 decembrie, al doilea tur urmând să se desfășoare în 29 decembrie, o dată care ne dă multe inconveniente în ceea ce privește organizarea alegerilor, desfășurarea alegerilor pe data de 29 decembrie, repet”, a declarat Toni Greblă, la emisiunea „Apelul matinal” de la Radio România Actualități.

Curtea Constituțională a României ar putea decide reorganizarea primului tur de scrutin dacă va constata că alegerile au fost fraudate.

„După renumărare vom vedea care va fi rezultatul renumărării voturilor. În funcție de aceasta Curtea Constituțională - eu vă spun din punct de vedere juridic cum pot sta lucrurile - dacă constată că frauda este atât de mare încât determină schimbarea ordinii competitorilor politici, atunci poate să dispună invalidarea. Dar repet, dacă există probe certe că ordinea a fost influențată de modul cum s-a desfășurat votarea sau cum s-au numărat voturile și poate să dispună invalidarea scrutinului din 24 noiembrie sau poate să constate că există unele diferențe, cum poate să fie și firesc, dar că acestea nu au influențat major rezultatul final și să valideze primul tur de scrutin”, a mai precizat președintele Autorității Electorale Permanente, la RRA.

Termenul limită până la care trebuie finalizată renumărarea voturilor, anunțat de Biroul Electoral Central este 1 decembrie, ora 22:00. Astfel, 500 de persoane sunt nevoite să numere, în aproximativ 72 de ore, 9.5 milioane de voturi exprimate de români în turul I al alegerilor prezidențiale 2024.