Portret de candidat. Cine este Lavinia Șandru, fosta jurnalistă care vrea să fie președinte

Lavinia Șandru este unul dintre personajele mai vechi în politica românească, fiind fostă deputată Partidului Democrat (PD) în timpul mandatului de președinte al lui Traian Băsescu.

Candidatura Laviniei Șandru a fost anunțată în ianuarie, fiind validată de conducerea PUSL. Șandru a explicat atunci că a decis să candideze, subliniind îngrijorările sale legate de demografia României. „Am ales să candidez pentru că, de 35 de ani, românii sunt tot mai puțini. Ca mamă, ca om, ca român, cred că este inacceptabil. Câți candidați și câți președinți ați auzit luptându-se cu acest fenomen? Repet, este inacceptabil”, a susținut candidata.

Ea consideră că România are nevoie de o strategie demografică solidă, iar acest subiect ar trebui să fie prioritar în funcția supremă în stat.

Șandru a trecut de-a lungul anilor prin mai multe partide și a fost căsătorită cu Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe condamnat la închisoare pentru spălare de bani și trafic de influență.

Pregătire

Lavinia Șandru a terminat Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureş, iar apoi, în 2004, a terminat masterul la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice.

A efectuat și un stagiu la Parlamentul European, în Comisia de cultură, tineret, mijloace de informare în masă şi sport.

În perioada 2001-2004 a fost director de imagine la SC Aldaco Film SRL, iar apoi a mai ocupat funcția de director executiv, SC Star Media & Film SRL.

Carieră politică

Lavinia Șandru a fost deputată PD în perioada 2004 – 2008, pe vremea mandatului lui Traian Băsescu. Prima funcție într-un partid a avut-o în perioada 2001-2002, fiind secretar executiv al Departamentului de imagine al Partidul Democrat (PD), apoi, în 2002, a devenit secretar executiv al Departamentului de relaţii internaţionale. În 2004, a obținut conducerea filialei Partidului Democrat Tg. Mureş. Ascensiunea în partid nu avea însă să dureze mult.

Ea a făcut parte din garda „amazoanelor“ lui Băsescu. Pe Șandru a susținut-o, după cum a și admis fostul președinte, să fie prima pe lista pentru Parlament în județul Mureș. Apoi, după ce împreună cu Cozmin Gușă a încercat un puci în partid împotriva vechilor lideri a fost înlăturată din formațiune în 2005.

De altfel, Băsescu a și trimis-o pe Lavinia Șandru pe „centura politicii“, expresia rămânând celebră. Apoi, Șandru a trecut prin formațiuni ca Partidul Inițiativa Națională sau Uniunea Națională pentru Progresul României, ajungând ulterior în partidul fondat de Dan Voiculescu.

Ce avere are

Lavinia Şandru a menţionat în declaraţia de avere un apartament de 98 mp. în Bucureşti, două autoturisme, un Jeep şi o Skoda, bijuterii şi obiecte de artă în valoare de 12.000 euro.

Are mai multe conturi bancare cu aproximativ 41.000 euro şi 700.000 lei, plus 90.000 euro plasaţi într-un fond de investiţii. Mai are titluri de stat „tezaur” în valoare de peste un milion de lei şi titluri de stat „Fidelis” în valoare de 100.000 de euro.

A declarat venituri de peste 300.000 lei, mai ales din drepturi de autor, anul trecut. 165.000 lei au fost obținuți din drepturi de autor de la Antena 3, 24.000 lei din drepturi de autor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara. Alți 12.690 lei au fost obținuți tot din drepturi de autor şi 10.716 lei a reprezentat salariu restant ca preşedinte la Iniţiativa Ecologistă Europeană. A mai obținut 10.000 lei din drepturi de autor de la Tonique Entertaiment Bucureşti, 55.000 lei din drepturi de autor şi 26.616 lei - salariu pentru funcţia de director general la Stratcom Media & Film Bucureşti, 10.000 lei au fost drepturi de autor de la firma Movingframe SRL.

A mai primit 114.430 lei dividende de la Stratcom Media & Film şi 99.504 lei de la Movingframe SRL.

Șanse în cursa prezidențială

Șandru nu este menționată cu șanse în sondajele de opinie publicate până acum. De altfel, ea a mai candidat pe lista PSD Sibiu pentru Senat anul trecut, fiind prima pe listă, însă nu a reușit să obțină un post. Social-democrații au inclus în ultimii ani membri din PUSL pe listele pentru Parlament, formațiunea având un subgrup în Camera Deputaților.