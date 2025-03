Ce șanse au George Simion și Ana Maria Gavrilă să intre în cursa pentru Cotroceni

După ce a decis pe ultima sută de metri să candideze la prezidențiale, George Simion își va depune mâine dosarul la Biroul Electoral Central. Cu emoții mari însă. Atât el, cât și partidul său, dar și ceilalți suveraniști nu sunt deloc siguri de validarea acestei candidaturi, care s-ar putea bloca fie la Biroul Electoral Central (BEC), fie la Curtea Constituțională (CCR). Nu de alta, dar Simion a adunat de-a lungul timpului multe bile negre.

Este motivul pentru care suveranștii au pregătit din timp un plan de rezervă, în așa fel încât să nu rămână în prag de alegeri fără candidat: iepurele din joben, căci nu-l putem numi asul din mânecă, este președinta POT, Anamaria Gavrilă. Aceasta își va depune candidatura sâmbătă.

Practic, suveraniștii intră în cursă nu cu unul, ci cu doi oameni. Motivul? În cazul în care unul dintre ei este eliminat din joc fie la BEC, fie la Curtea Constituțională, celălalt va prelua ștafeta. Iar dacă amândoi vor fi validați, Anamaria Gavrilă va face pasul înapoi. Indiferent de situație, șefa POT se va afla în câștig: ori candidează pentru Cotroceni, ori acumulează un și mai mare capital de imagine pentru partidul său.

„Simion a spus că va candida nu în locul lui Călin Georgescu, ci pentru Călin Georgescu. Este scandalos”

George Simion însă are foarte multe de pierdut dacă va suferi încă un eșec, mai ales că vorbim despre un eșec la „masa verde”, practic înainte de a începe efectiv lupta. Ar putea pierde chiar șefia partidului.

Dacă se întâmplă asta, putem spune, fără să exagerăm, că și-a cam făcut-o cu mâna lui. Iar ultima și cea mai șocantă afirmație este chiar cea rostită imediat după eliminarea lui Călin Georgescu. „George Simion și Anamaria Gavrilă au spus clar: vor să candideze pentru revenirea la normalitate și la turul doi. Au spus noi candidăm pentru Călin Georgescu. Noi nu vrem, de fapt, să fim președinți. Noi vrem să reorganizăm turul doi ca să ajungă Călin Georgescu președinte”, a comentat pentru „Adevărul” profesorul universitar Cătălin Avramescu, cel care în primul tur al alegerilor, din motive personale, nu și-a mai depus candidatura.

Într-adevăr, dacă urmărim toate cele spuse de Simion în aceste zile, vom regăsi și următoarul discurs: „Trebuie să revenim la normalitate şi la turul doi. După ce noi, preşedinţii celor două partide suveraniste, împreună cu domnul Călin Georgescu, ne-am întâlnit, vă putem spune care este planul. Toată presiunea pe revenirea la turul doi. Noi, ca tineri, vom continua această mişcare suveranistă cu acceptul domnului Călin Georgescu şi vom face paşii necesari mai departe”. Și Anamaria Gavrilă a transmis același mesaj: „Turul doi înapoi pentru domnul Călin Georgescu, preşedintele ales. Mergem înainte cu mişcarea suveranistă să-i dăm toate şansele”.

În spatele acestor reacții aberante - nu ai cum să candidezi la prezidențiale decât pentru a ajunge președinte, nicidecum pentru a pune pe altcineva în locul tău - mesajul este cât se poate de simplu: susținerea pe fața a unui fost candidat eliminat din cursă pe motive de fraudă și încălcare a Constituției. „Candidatura lui Simion poate fi numită o candidatură proxy. Georgescu nu mai poate participa la cursa electorală din motive evidente, însă Simion poate și o va face în numele acestuia. Șeful AUR este mandatat ca în schimbul voturilor primite dim partea lui Georgscu să candideze în numele său. Este o inovație paraconstituțională și anticonstituțională. Problema care se pune este că acești doi oameni și-au asumat candidatura explicit în numele lui Călin Georgescu. Și nu doar adoptându-i ideile, stilul și programul. Ei spun așa: noi suntem în locul lui Călin Georgescu. Îl reprezentăm pe Călin Georgescu. Ori, asta este scandalos”, continuă specialistul.

Acest mesaj transmis de Simion golește de conținut însăși ideea de alegeri prezidențiale. Orice candidat trebuie să se prezinte în nume propriu, mai spune prof. Avramescu. „Cum vine asta? Un candidat să spună candidez în locul celui inadmisibil, cu programul celui respins și în beneficiul acestuia pentru că mi-a dat mandat s-o fac”.

Simion, interzis în Ucraina și Republica Moldova

O altă bilă neagră care se află în buzunarul adânc, de altfel, al lui George Simion este instigarea la violență, consideră specialistul. „CNA-ul i-a solicitat să șteargă postările de pe rețelele de socializare în care instigă la acte de violență. În plus, să nu uităm faptul că mai mulți parlamentari AUR sunt cercetați penal pentru asta. Simion s-a remarcat inclusiv la ultimele proteste în stradă din fața Biroului Central când a declarat că membrii BEC ar trebui jupuiți în piața publică”.

O a treia bilă neagră care i-ar putea atârna greu de gât este faptul că George Simion este declarat persona non- grata în Ucraina și Republica Moldova. „Constituția nu spune negru pe alb că dacă ți se interzice intrarea pe teritoriul unei anumite țări nu poți candida la președinție. Însă Constituția nu spune nici că trebuie să fii lucid, să vii la serviciu, nici că trebuie să mănânci masa de prânz sau că trebuie să știi limba română. Constituția nu spune multe lucruri, dar asta nu înseamnă că nu le faci. Dar, totuși, pentru a exercita funcția de președinte trebuie să te poți urca într-un avion și să-ți vizitezi vecinii. Suntem deja pe maidanul non-sensului cu oamenii ăștia”.

„La Cotroceni unde o să se cațere? În copaci, să cadă peste gard?”

Dacă BEC și CCR îi vor valida candidatura, Simion va intra în cursa pentru președinție însă, spune profesorul Avramescu, acesta, oricât și-ar dori, nu are un profil de președinte.

Iar asta pentru că el și-a construit de-a lungul timpului o imagine de contestatar de serviciu. „El tot timpul spune Nu. El tot timpul își găsește ceva de criticat. Este mereu pus pe ceartă, nervos și cu ochii bulbucați. Pe când un președinte de țară trebuie să aibă decență, să fie echilibrat, diplomat. Nu să scoată pumnul pe geam precum un taximetrist și să amenințe. Păi pe Simion îl poate sălta oricând poliția să dea diferite declarații. El urlă în fața jandarmilor, a polițiștilor, a procuraturii, țipă în jurul Parlamentului în loc să stea în Parlament să-și vadă de treabă”.

Dacă va fi ales șef al statului, continuă profesorul Avramescu, Simion ar putea acționa după același tipar al omului răzvrătit împotriva tuturor, de la oameni până la instituții ale statului. „La Cotroceni unde o să se cațere? În copaci și să pice de acolo peste gard? Omul nu înțelege bazele fundamentale ale arhitecturii instituționale ale statului român. Nu are pic de respect pentru ele”.

Anamaria Gavrilă, o Viorica Dăncilă a extremiștilor

Cât despre Anamaria Gavrilă, profesorul Cătălin Avramescu a spus că acest personaj politic nu are o voință proprie. „Este un fel de Viorica Dăncilă a extremismului. Eu nu am nimic cu doamna Dăncilă, dar ea a fost pusă acolo de Dragnea și a jucat după cum i s-a cântat. Asta s-a observat în tot mandatul ei. A fost „păpușată” de conducerea PSD-ului”. La fel ca și Dăncilă, Gavrilă, spune specialistul, „nu are nici o inițiativă proprie, nici un gând propriu”.

În ceea ce privește cuplul politic Simion-Gavrilă, profesorul are o explicație simplă: șeful AUR pierde teren în rândurile propriului său partid și încearcă să supraviețuiască cum poate. „Este contestat de propriii săi colegi de partid. Claudiu Târziu a și spus că va veni vremea decontului, dând de înțeles că Simion va trebui să dea, la un moment dat, socoteală pentru eșecul partidului. Ce face Simion acum este doar o încercare disperată de a obține la aceste alegeri un scor mai mare, care să-i salveze poziția în partid. „Însă, vrea, nu vrea, el și-a trăit traiul, și-a mâncat mălaiul”.

Cristi Danileț: „Îndemnul la jupuire în piața publică a membrilor BEC nu încalcă Constituția, ci Codul Penal”

Fostul judecător Cristi Danileț a explicat pentru „Adevărul” că, în momentul de față, lucrurile sunt atat de incerte legal încât nu putem face decât să speculăm. „Vrerea CCR nu poate fi anticipată, caci jurisprudenta creata de ea este una nouă”, a precizat el.

Cât despre declarația prin care Simion instigă la jupuirea membrilor BEC, aceasta nu reprezintă o încălcare a Constituției. „Este, în schimb, o încălcare a Codului Penal. Încălcările Constituției sunt cele cu privire la valorile democratice: respectarea drepturilor, regimul republican, justitia separată, apartenența României la UE și NATO”, explică Danileț.

Iar pentru aceste fapte Simion trebuie judecat. Însă, până la o decizie definitivă și irevocabilă, el beneficiază de prezumția de nevinovăție. Prin urmare, poate candida liniștit. „Mai mult, dacă este ales președinte, iar procesul nu s-a încheiat, el nu va putea fi condamnat, căci v beneficia de imunitate totala în perioada mandatului”, ne-a mai declarat fostul judecător.