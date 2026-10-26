 Împrumutul acordat unui prieten sau unei rude: ce valoare au mesajele, transferurile bancare și recunoașterea datoriei | adevarul.ro
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Împrumutul acordat unui prieten sau unei rude: ce valoare au mesajele, transferurile bancare și recunoașterea datoriei

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Dacă ați împrumutat bani unui prieten sau unei rude, fără un contract semnat, nu înseamnă că nu îi mai puteți recupera. Într-un eventual proces, însă, trebuie să puteți demonstra nu doar că ați dat banii, ci și că persoana care i-a primit s-a obligat să îi restituie. Mesajele, documentele bancare și recunoașterea datoriei pot contribui la această dovadă, dar nu au aceeași valoare.

Femeie imprumuta bani - portofel
Foto: Shutterstock

Ce poate demonstra un mesaj

Un SMS, un e-mail sau o conversație pe WhatsApp poate fi folosită ca probă. Contează însă conținutul, posibilitatea identificării autorului și garanțiile că mesajele nu au fost modificate.

De exemplu, formularea „Voi restitui până la 30 noiembrie cei 5.000 de lei primiți cu împrumut” este mult mai relevantă decât „Voi rezolva situația”. Prima identifică suma, natura datoriei și termenul de plată. A doua poate avea mai multe înțelesuri.

Un mesaj obișnuit, nesemnat, nu este echivalentul unui contract semnat. El poate constitui ceea ce juridic se numește „început de dovadă scrisă”: un element care face credibil împrumutul, dar trebuie completat cu alte probe, precum documentele bancare sau, atunci când sunt admise, declarațiile martorilor.

Este esențial ca mesajul relevant să provină de la persoana căreia îi cereți restituirea. Propriile dumneavoastră solicitări de plată nu echivalează cu recunoașterea datoriei de către destinatar.

Păstrați conversația integrală și mesajele în aplicația în care au fost schimbate, nu doar capturi izolate. Dacă autenticitatea este contestată, contextul și posibilitatea verificării datelor originale devin importante.

Ce dovedește transferul bancar

Extrasul de cont poate demonstra că o sumă a fost transferată, când și către ce cont. Nu explică însă întotdeauna de ce au fost trimiși banii.

Persoana care i-a primit poate susține că reprezentau un cadou, restituirea unei datorii anterioare sau contribuția la cheltuieli comune. De aceea, dovada transferului trebuie pusă în legătură cu înțelegerea privind înapoierea banilor.

Mențiunea „împrumut” din detaliile plății este utilă. Totuși, dacă a fost introdusă numai de dumneavoastră, nu demonstrează singură că destinatarul a acceptat obligația de restituire. Un mesaj al acestuia care confirmă primirea banilor cu împrumut întărește considerabil dovada.

Cât valorează recunoașterea datoriei

O recunoaștere clară, făcută ulterior de persoana împrumutată, poate avea o valoare probatorie importantă. Sunt relevante suma datorată, proveniența ei, eventualele restituiri parțiale și termenul de plată.

Pentru un document pe hârtie prin care numai datornicul își asumă plata unei sume există cerințe speciale. Acesta trebuie fie scris integral de mâna sa și semnat, fie, dacă este dactilografiat, completat de mână cu formula „bun și aprobat pentru…”, urmată de suma datorată în litere, și semnat. Nerespectarea acestor cerințe nu înseamnă dispariția datoriei, dar poate reduce puterea documentului, fiind necesare probe suplimentare.

Dacă nu există niciun document

Pentru împrumuturile care depășesc 250 de lei, nu vă puteți baza, ca regulă, doar pe martori. Există însă excepții.

Relația apropiată dintre persoane poate explica de ce nu a fost cerut un înscris. Instanța poate admite martori dacă împrejurările justifică o asemenea imposibilitate morală. Simpla afirmație „este rudă” sau „suntem prieteni” nu este suficientă: contează relația concretă și încrederea existentă la momentul împrumutului.

Dovada datoriei nu înseamnă executare silită

Un mesaj sau o recunoaștere obișnuită poate ajuta la câștigarea procesului, fără să permită, prin ea însăși, recuperarea directă prin executor. Pentru aceasta este necesară o hotărâre judecătorească sau un document care are putere executorie.

Cea mai bună protecție rămâne consemnarea clară, de la început, a sumei, a predării banilor și a datei restituirii. Un înscris nu înlocuiește încrederea, dar poate preveni neînțelegerile privind ceea ce ați convenit.

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