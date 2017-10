De ce persoanele inteligente fac lucruri prosteşti?

În utilizarea comună a termenului de inteligent, de regulă descriem o persoană ce posedă o serie de cunoştinţe şi ajunge la decizii înţelepte. Dar această definiţie vine în contradicţie cu modul uzual în care măsurăm inteligenţa – testele IQ, ce includ puzzle-uri vizuale şi spaţiale, probleme de matematică, recunoaşterea unor patternuri sau teste de vocabular.

Abilitatea de a gândi critic, pe de altă parte, este asociată cu bunăstarea şi longevitatea în viaţă. Deşi adeseori confundată cu inteligenţa, gândirea critică nu este acelaşi lucru. Gândirea critică este o colecţie de abilităţi cognitive ce ne permit să judecăm raţional, într-un mod de atingere a scopurilor şi a dispoziţiei de a utiliza aceste abilităţi atunci când este cazul.

Persoanele ce demonstrează această abilitate a gândirii critice sunt de regulă sceptici amiabili, gânditori flexibili ce necesită dovezi pentru susţinerea propriilor opinii şi sunt capabili să recunoască tot soiul de erori logice ce se strecoară în raţionamentele noastre.

Într-o serie de studii Heather A. Butler şi echipa ei de cercetători au observat că persoanele ce posedă abilităţile de gândire critică trec prin mai puţine momente nefericite în viaţă. Într-un astfel de studiu participanţii au fost rugaţi să completeze un inventar al evenimentelor importante din viaţa lor şi apoi să treacă un test de gândire critică. Acesta din urmă măsoară cinci componente esenţiale ale gândirii critice: raţionamentul verbal, analiza argumentelor, testarea ipotezelor, probabilitatea şi incertitudinea în luarea deciziilor şi capacitatea de rezolvare a problemelor. Inventarul evenimentelor critice din viaţa participanţilor la studiu surprinde diferite domenii ale vieţii precum cel academic (ex.: am uitat de examen), sănătate (ex.: am luat o boală cu transmitere sexuală pentru că nu am folosit un prezervativ), penal (ex.: am fost arestat pentru că am condus sub influenţa alcoolului), interpersonal (ex.: mi-am înşelat partenerul de viaţă) şi financiar (ex.: am acumulat datorii importante).