În noaptea aceasta, priviţi cerul! Va fi Lună Albastră, ultima până în 2020

Deşi poartă denumirea de „Lună Albastră“, ea va arăta ca orice altă Lună Plină. Termenul este atribuit fenomenului dublu de Lună Plină care are loc în aceeaşi lună calendaristică şi marchează sfârştitul lunii (31 martie).

Luna Albastră nu este un fenomen rar, potrivit Space.com. În medie, apare o dată la 2,7 ani. Acest lucru se produce pentru că Luna are nevoie de 29,5 zile pentru a încheia o orbită completă în jurul Pamântului, iar lunile calenderistice au 30 sau 31 de zile, cu excepţia lui februarie, mai scrie site-ul de ştiinţă.

Luna de sâmbătă va fi cea de-a doua Lună albastră din acest an. Prima a putut fi admirată la 31 ianuarie, când fenomenul de Lună plină a fost asociat şi cu cel de Super-Lună sângerie şi de eclipsă de Lună (o astfel de eclipsă - când Luna trece în conul de umbră produs de Terra - este de asemenea denumită „Lună sângerie“ deoarece astrul nu devine complet negru, pentru că o parte din lumina Soarelui, reflectată de atmosfera terestră, atinge indirect suprafaţa selenară).

Numele de „Luna Albastră“, dat din greşeală

Denumirea de „Luna Albastră“ a apărut dintr-o eroare în publicaţia „Sky and Telescope“ din 1946, dar a devenit cunoscută sub acest fel la nivel mondial, astfel că numele ei a fost păstrat. Americanii folosesc şi expresia „once in a blue Moon“, făcând referire la o întâmplare care are loc extrem de rar.

Următoarea Lună Albastră va putea fi văzută abia în 2020, pe 31 octombrie, în noaptea de Halloween.