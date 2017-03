Prima impresie despre Galaxy S8: ce aduce special noul smartphone Samsung

Samsung Galaxy S8 are senzor de amprentă pe spate. FOTO Octavian Palade/Playtech

Samsung Galaxy S8 va fi disponibil într-o versiune cu ecran de 5,8 inci (cel mic) şi de 6,2 inci, adică S8+. Are procesor pe 10 nanometri, frecvenţe de 2,3Ghz, respectiv 1,7Ghz, are 4GB de memorie RAM, o baterie de 3.500 mAh pe versiunea mare şi 3.000 mAh pe versiunea mică. Autonomia mai rămâne de verificat. Totodată, Samsung refoloseşte scannerul de iris de pe Note 7, dar are şi senzor de amprentă pe spate (până acum era pe faţă, în butonul Home).

Acestea fiind notate, Playtech îţi prezintă câteva impresii "la prima mână" cu telefoanele, după un test înainte de lansare. Telefoanele urmează să fie disponibile în magazine spre finalul lunii aprilie.

"Recunoaşterea facială şi scanarea irisului funcţionează bine la lumină, dar viteza depinde de unghi. Senzorul de amprente, în schimb, este poziţionat destul de prost, fiind greu de accesat cu uşurinţă şi fără murdăreşti camera foto cu grăsimea de pe degete.

Ca ecran, cel de pe noile modele e senzaţional. Partea bună la un display HDR QHD cu format 18,5:9 este că poţi renunţa la tabletă în deplasări şi să vezi filmele cum nu le-ai mai văzut până acum pe un telefon. Am încercat câteva clipuri 4K HDR de pe YouTube cu format cinematic şi m-aş putea vedea petrecându-mi weekendurile în pat, cu telefonul lângă mine, uitându-mă la diverse producţii. Din păcate, rezoluţia QHD trebuie activată din setări, iar dacă vei face asta, vei pierde autonomie, dar vei câştiga un pic de claritate.

Samsung Galaxy S8 şi S8 Plus au şanse mari să devină cele mai bune telefoane lansate anul acesta. Nu cred în nota 10 curat, pentru că nu cred în gadgeturi perfecte, dar dacă autonomia nu va fi dezastruoasă şi dacă nu vor exista probleme de tipul celor pe care le-am văzut la Note 7, dacă rezultatele pe partea de foto vor fi mai bune decât cele obţinute anul trecut, atunci voi putea spune (cel puţin până la lansarea următorului iPhone, care rămâne de văzut cât de bun va fi) că Galaxy S8 şi S8 Plus se apropie de perfecţiune.

Cu toate că mi-aş fi dorit mai mult RAM, baterii ceva mai mari şi un buton pentru cameră în loc de un buton pentru asistentul inutil Bixby, cred că Samsung Galaxy S8 şi S8 Plus au puterea de a transforma piaţa smartphone-urilor şi de a ne propulsa în era «phablet plus», una a telefoanelor mici cu ecrane imense."

