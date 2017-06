Premieră de la Allview: dezvoltă un telefon propriu cu ecran special

Compania Visual Fan a anunţat că telefonul X4 Soul Infinity va fi dezvoltat local. Va fi sub brand Allview şi au fost deja comandate 50.000 de ecrane. Am spus că sunt speciale, deoarece vor trece la rezoluţia 18:9 introdusă anul acesta pe piaţă de Samsung şi LG. Până acum, standardul era 16:9. Conform companiei, provocarea echipei de cercetare şi dezvoltare este de a optimiza amplasarea fiecărei componente în structura noului smartphone.

Telefonul nu va fi asamblat în România, ci tot în China, dar cel mai probabil va fi comercializat cu un mesaj similar Apple: „Designed by Apple in California. Assembled in China“. Ingineri Allview au dezvoltat deja variante ale acestui produs, proiectat pentru o utilizare rapidă şi confortabilă. Forma finală în care vor fi integrate subansamblele smartphone-ului X4 Soul Infinity va fi dezvăluită pe măsură ce acestea vor fi finalizate.

X4 Soul Infinity va oferi, într-o carcasă pentru telefoane de aproximativ 5 inci, un ecran cu 15% mai mare. Allview îşi propune ca raportul dintre dimensiunea ecranului şi mărimea telefonului să atingă 80%. Ar fi printre primele 10 produse din lume care oferă o aşa proporţie.