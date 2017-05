HTC U11 e un telefon care vrea să-l strângi în mână cu „gingăşie“

HTC U11 are o suprafaţă lucioasă de pe care nu vei lua prea uşor amprentele.

HTC U11 este un smartphone cu ecran de 5,5 inci QuadHD, are Android 7.1 cu interfaţa Sense, dispune de cel mai nou procesor: Qualcomm Snapdragon 835, are 4GB de memorie RAM şi 64GB de stocare, iar camera este de 12 megapixeli cu tehnologie UltraPixel. Are şi stabilizare de imagine, o apertură f/1.7 şi filmează 4K. Cea frontală e de 16 megapixeli. Bateria e de 3.000 mAh şi suportă încărcare rapidă.

Ce-i special la telefonul HTC e modul de interacţiune prin apăsare pe lateral. „Edge Sense transformă acest simţ fundamental (atingerea – n.r.) într-un mod complet nou si revoluţionar de interacţiune cu telefonul“, susţine HTC, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i crezi pe cuvânt. Ideea e că strângi telefonul în mână şi activezi diverse aplicaţii. Spre exemplu, cu Voice to Text poţi dicta mesajele şi trimite SMS-ul din mers, în timp ce ţii telefonul strâns.

Implicit, poţi chiar personaliza gestul de strângere: deschide aplicaţia de e-mail cu o singură strângere. Sau lansează-ţi jocul preferat (sau orice altă aplicaţie). Sau alege una dintre multele opţiuni. Vrei şi mai mult control prin atingere? Edge Sense îţi oferă posibilitatea să activezi atingerea avansată, folosind o „strângere scurtă” sau un gest de „strânge şi menţine” pentru o funcţionalitate şi mai mare din vârful degetelor. Deocamdată, pare inutil ca gestul de-a roti telefonul de trei ori pentru a lansa camera foto, cum avea Motorola pe primul Moto X.

Designul e destul de simplu, lucios şi nuanţele de culoare sunt numeroase. Este rezistent la apă, aşa că ai scăpat de o grijă. HTC se mai laudă şi cu câteva opţiuni pentru sunet, cum ar fi un adaptor de la USB-C la jack de 3,5 mm, cu un convertor DAC încorporat. Există şi USonic, pentru experienţă audio bună, iar aici e drept că primul One a excelat, iar difuzorul BoomSound a fost mereu bun.

HTC mai promite şi cameră foto foarte bună, cu un scor DxOMark de 90 de puncte, peste toate celelalte telefoane. Nu spune însă multe scorul, pentru că testele sunt realizate în laborator şi producătorii pot măslui performanţa pentru a se descurca bine în astfel de situaţii. E cam ce fac producătorii de procesoare sau telefoane pentru a „păcăli“ testele benchmark.

Şi în caz că nu era lumea plină de asistenţi digitali, ai şi Sense Companion, pe lângă Google Assistant şi Amazon Alexa. În China continentală, HTC U11 oferă şi Baidu DuerOS. „Sense Companion este suficient de deştept încât să-şi dea seama dacă ai întâlniri târziu spre seară, şi îţi va aminti să pui telefonul la încărcat când ai timp sau să iei la tine o baterie externă“, mai spune HTC. Nimic ieşit din comun până acum, dar pare mai util decât Bixby de la Samsung.

HTC U11, în nuanţele Amazing Silver, Sapphire Blue, Brilliant Black şi Ice White, va fi disponibil la nivel global în iunie 2017. Varianta Solar Red va fi disponibilă la o dată ulterioară.