Cât plăteşti pentru roaming când foloseşti Digi Mobil în UE

Din 15 iunie, UE a eliminat tarifele de roaming, însă Digi Mobil practică cele mai mici preţuri din România per minute, mesaje şi internet, astfel că a trebuit să-şi ajusteze planul tarifar. Compania susţine că schimbările tarifare au fost aprobate de ANCOM în acord cu noile reguli europene.

Pentru datele mobile consumate în roaming oriunde în UE şi SEE, tariful este redus cu peste 87%, la 0,00637 euro per megabyte de internet mobil. Pentru un apel iniţiat din orice ţară din UE sau SEE, către un număr din România, tariful de roaming scade la 0,031 euro/minut. Pentru un apel primit în orice ţară din UE sau SEE, tariful de roaming rămâne de 0,0108 euro/minut. Costul unui mesaj text a fost redus cu 50%, adică e 0,01 euro/SMS. Mesajele primite în ţările din UE/SEE nu implică niciun cost suplimentar. Tarifele nu includ TVA, iar mai jos poţi vedea toate costurile şi un calcul raportat la media consumului în România.

De reţinut că serviciul de roaming nu este disponibil pentru clienţii Digi Mobil care utilizează serviciile Digi Mobil prepaid. Noile condiţii sunt active automat pentru toţi clienţii activi Digi Mobil, persoane fizice şi juridice, cu condiţia să aibă serviciul de roaming activat. Activarea poate fi făcută telefonic la numărul 0314007777, la *777 sau din Contul Meu Digi.