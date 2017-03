Telekom încurajează companiile să îşi mute afacerile în cloud

Extrem de important este faptul că în 2016 numărul firmelor care au folosit servicii de cloud a fost aproape dublu faţă de cel al utilizatorilor privaţi. În România, companiile mici încă au reticenţe privind folosirea acestor servicii pentru că multe consideră că este mai sigur să păstrezi, de exemplu, un contract sau Excel-ul cu comenzi pentru luna în curs pe un stick de memorie sau pe un alt hard pentru redundanţă. Dacă este vorba de câteva documente, această soluţie clasică este practică, însă nu neapărat şi sigură pentru că stick-ul se poate pierde, iar hard-ul se poate deteriora. În plus, în viaţa de zi cu zi a oricărei companii, activitatea nu se reduce la Word-uri şi Excel-uri şi nici la câteva zeci de documente. Mai mult decât atât, efectul de domino se poate imprima asupra unui proiect dacă într-o zi se strică calculatorul pe care sunt stocate toate documentele firmei, asistenta a plecat acasă, iar stick-ul de back-up a rămas acasă la unul dintre membrii echipei. Scenariul alternativ este cel în care colaborarea se mută în cloud împreună cu toate documentele firmei pentru că aplicaţiile pachetului Microsoft Office 365 sunt disponibile şi în acest format şi, drept urmare, pot fi accesate de oriunde există o conexiune la internet. Cu 1 TB spaţiu de stocare inclus în pachet, orice companie mică poate găzdui, crea şi prelucra online câteva sute de milioane de documente sau, în medie, 2 milioane de poze. În plus, membrii echipei pot lucra în timp real pe acelaşi document, colaborarea devenind astfel cu adevărat eficientă, iar timpul pierdut înainte pentru colectarea de feed-back se reduce semnificativ. Pentru toate acestea nu e nevoie decât de o conexiune la internet. Restul este asigurat prin intermediul serviciilor Office 365 pe care Telekom le pune la dispoziţie clienţilor săi companii care au şi servicii de conectivitate de la operatorul de comunicaţii. Pentru cei care vor să testeze beneficiile unui astfel de pachet, fie ei clienţi ai operatorului sau nu, Telekom Romania pune la dispozţie, pentru testare, pachetul complet Office 365 Business Premium pentru o perioadă de 30 de zile. Oferta este o invitaţie la a experimenta tot ceea ce înseamnă flexibilitate prin accesarea documentelor de oriunde, dar şi securitate garantată. La pachet, companiile vor primi 1 TB spaţiu de stocare şi back-up al datelor pentru perioade mai lungi.

Pachetul oferit spre testare de Telekom România conţine aplicaţii Office instalate, permanent actualizate (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher şi OneNote pe maxim 5 computere PC sau Mac), Office Online (Word online, Excel online, PowerPoint online, OneNote online, Outlook online), OneDrive for Business 1 TB spaţiu de stocare în cloud cu sincronizare offline, Email Exchange Online 50GB/user, Skype for Business – video conferinţă HD, SharePoint Online – soluţie de gestionare a documentelor, Yammer – reţea de socializare privată. Ulterior testării produsului, clientul poate alege un pachet mai mic, în funcţie de nevoile sale. Despre cum se poate crea un cont de test, mai multe detalii aici. După această perioadă, dacă un client optează pentru pachetul MagentaONE XXL, Telekom Romania oferă şi O365 Business Essentials inclus. În toate celelalte pachete de servicii integrate fix-mobil disponibile online, clientul beneficiază de tarife speciale pentru O365 Business Essentials, O365 Business, respectiv O365 Business Premium. De asemenea, portofoliul O365 Business este oferit şi de sine stătător, în mai multe variante. Lumea se mută in cloud, iar Telekom este partenerul care ajută mediul de afaceri să îşi dezvolte business-ul. Pentru că informaţia devine de oriunde accesibilă pentru persoanele autorizate, este extrem de riguros păzită, iar spaţiul de stocare sau de back-up este, practic, nelimitat.