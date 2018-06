GHID Cum să fii complet invizibil pe internet

Nu am pretenţia de a epuiza subiectul şi nici nu pot garanta că urmând aceşti paşi devii “invizibil” online. Eşti doar puţin mai protejat. Aşa că:

1. Cumpără un smartphone şi un card de date second hand

2. Android (de la 6.0 în sus) pentru că sunt mai prietenoase cu permisiunile.

3.Cumpără cu bani gheaţă cartelă SIM prepay

4. Fă backup sistemului în forma iniţială

5.Dacă ai abilităţi tehnice fă root (operaţie prin care se obţin drepturi totale de administrare) pe smartphone

6. Dezinstalează sau dezactivează aplicaţiile inutile

7. Dezinstalează sau dezactivează aplicaţiile pentru Wireless, Bluetooth, GPS, opţional microfon

8. Acoperă camerele foto

9. Foloseste telefonul inteligent fără cont de Google, sau alte conturi

10. Dacă totuşi foloseşti anumite servicii cu user şi parolă încearcă s-o faci prin browser, nu prin aplicaţiile dedicate.

11. Foloseşte aplicaţii din pieţe alternative, care nu cer drepturi, sau care cer cât mai puţine drepturi asupra dispozitivului

12. Foloseste aplicaţiile de navigare pe net sau comunicaţii prin VPN (Virtual Private Connection)

13. Nu conecta dispozitivul smart la computer sau la alte dispozitive personale

14. Ţine dispozitivul în mod avion, sau închis, atât timp cât nu-l foloseşti.

15. Când vrei să-l foloseşti mergi în locuri publice aglomerate

16. După 3-6 luni aruncă-l şi ia-o de la început.

FOTO 123RF

Trebuie să înţelegi că aceste metode nu sunt perfecte şi că folosindu-le intri pe un teren “nesigur”.

Care sunt riscurile tehnice apelând la paşii de mai sus:

1. Pierzi garanţia dacă faci root pe smartphone. Există şi cazuri în care poţi face unroot şi în service să nu fie detectată operaţia. Dar nu te baza pe asta.

2. În timpul operaţiei de root aparatul se poate strica (brick).

3. Ştergând aplicaţii din smartphone pe care care nu le cunoşti şi nu ştii ce fac, poţi strica temporar dispozitivul, resetarea şi/sau reinstalarea ar trebui să rezolve problema.

4. Descărcând şi instalând aplicaţii din altă parte decât din Google Play te poţi virusa, dar dacă nu ai nici o informaţie personală stocată nu contează, îl resestezi şi gata.

Nu sunt expert în securitate informatică, sunt pasionat de tehnologie, am citit, am testat, am greşit, am plătit. Asta e valabil şi pentru cei care urmează paşii din acest articol. Răspunderea pentru ce faceţi cu banii, dispozitivul vostru inteligent, sau în spatele anonimităţii, vă aparţine.