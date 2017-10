Bitcoin doboară un nou record. Cât a ajuns să valoreze moneda digitală

Creşterea incredibilă a survenit în acest an, iar momentan se situează la valoarea de 5.231 de dolari preţ per unitate. În acest an, creşterea acesteia a fost de 424%, şi a depăşit recordul setat pe 2 septembrie, de 5.013 dolari, notează publicaţia CNBC.

Cu toate că foarte multă lume a încercat să reglementeze şi să moderee creşterea incredibilă a Bitcoin, acest lucru a fost în zadar. Cei care au reuşit să speculeze acest fenoment, s-au îmbogăţit cu adevărat de pe urma criptomonedei. Sunt persoane care au investit câteva sute de dolari la momentul potrivit, pentru ca acum să valoreze milioane.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare cu moneda digitală, însă semnele par să indice la o creştere şi mai mare a valorii acesteia.