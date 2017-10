Richard Branson a decis să investească în ideea lui Elon Musk. Cum se redenumeşte Hyperloop One şi care vor fi primele trasee

Hyperloop One, proiectul trenurilor supersonice care ar putea lega oraşe aflate la mii de kilometri în doar câteva zeci de minute, o companie din Los Angeles (cunoscută anterior sub denumirea Hyperloop Technologies), a anunţat rebranding-ul în Virgin Hyperloop One după ce a fost finanţată de Branson.

Acesta a făcut anunţul privind investiţia sa în Hyperloop One pe blogul Virgin, însă nu a precizat şi valoarea la care s-a ridicat aceasta.

Trenurile proiectate de companie se află în faza de testare. Cel mai recent test a durat 10,6 secunde, timp în care pod-ul a atins o viteză de 310 kmh, sau 86 de metri pe secundă. Distanţa maximă a fost de 436 de metri, notează start-up.ro.

În vara acestui an, Hyperloop One anunţa 9 potenţiale rute pentru reţeaua europeană de trenuri.