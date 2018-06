Canon EOS M50 - mirrorless cu senzor APSC – mic, dar voinic [TECH REVIEW]

Înainte să trec eu la treabă, colegul Dorin Constanda i-a făcut câteva portrete Adei (Alexandra Constanda) în format RAW (CR3 14-bit). Pentru că la birou nu aveam un soft potrivit instalat, ne-am chinuit puţin să le convertim, dar am reuşit. Şi iată ce-a ieşit. Culori naturale, detalii suficiente, interval dinamic bun, claritate pe măsură.

Meniul seamănă puţin cu cel de pe un DSL-R, uşor simplificat, e accesibil dacă eşti familiarizat cu domeniul.

Să vorbim puţin despre specificaţii: Canon EOS M 50 e cea mai nouă cameră mirrorless de la Canon, are un senzor APS-C CMOS de 24.1 MP şi vine la pachet (kit) cu obiectivul zoom Canon EF-M 15-45 mm cu f 3.5-6.3 şi stabilizare (IS). Datorită coeficientului de multiplicare (1.6) distanţa focală reală este 24-72 mm. Am avut de asemenea la dispoziţie şi obiectivul 18-150 mm, 28-240 mm real, cu f 3.5-6.3 şi stabilizare (IS). Canon M 50 e de asemenea compatibil şi cu obiectivele cu montură EF-EFS prin intermediul unui adaptor.

Focalizarea pe video se face prin tehnologia Dual Pixel autofocus şi la interior găsim cel mai nou procesor de la Canon, DIGIC 8. Are vizor electronic OLED cu rezoluţie 2.36 M-dot şi un ecran LCD 1.04 M-dot rabatabil, de 3 inci. Canon EOS M50 filmează 4K la 24 fps, 1080p la 30 şi 60 fps şi 720p 30 şi 60 fps.

Cea mai mare parte a timpului am folosit camera împreună cu cel de-al doilea obiectiv, 18-150 mm, pentru flexibilitate şi din comoditate.

M-am întrebat pentru ce-l recomandă dimensiunile reduse, plus calitatea imaginii şi primul gând a fost turismul. Aşă că m-am îmbarcat să plec către centrul oraşului şi am luat la ţintă parcul Izvor, Casa Poporului, Catedrala Mântuirii Neamului, iar seara am mers puţin prin centru.

Puţin e un fel de a spune, pentru că de fapt m-a lăsat bateria. Filmasem şi făcusem cel puţin 200 de imagini. Aşa că, atenţie la baterie. Combinaţia vizor electronic – ecran LCD mănâncă multă baterie. Dacă achiziţionezi această cameră, sfatul meu este să-ţi iei cel puţin încă o baterie de rezervă. Am continuat seara cu telefonul smart.

A doua zi am fost printr-un mall şi am dat peste un concurs de baschet. Am zis că e momentul perfect să-i testez viteza focusului. Şi cam aici se termină cu comparaţia între DSL-R şi mirrorless. Degeaba ai 7.4 fps în AF-C, dacă nu prinde focusul. Aşa că am lucrat old style. Am ridicat ISO, am închis diafragma, am mutat focusul în single (AF-S), l-am pus pe coş şi am tras. A ieşit ok.

Apropo de ISO merge cu rezultate bune până pe la 2000, dar prefer să nu depăşesc 1600. Am urcat până la maximum 3000 ISO, dar imaginile arătau foarte pixelate.

O chestie mişto la Canon EOS M50 e că poţi transmite imaginile din cameră direct pe smartphone. Asta e pentru pasionaţii de reţele sociale, dar merge şi pentru un profesionist care transmit în redacţie, spre exemplu. Cu ajutorul unei aplicaţii, pe care-o găseşti în Google Play, numită Canon Camera Connect. Conexiunea se face prin Wi-fi direct, Bluetooth, NFC.

Modalitatea de conectare nu e tocmai intuitivă, dar nici foarte grea. Te prinzi tu! De asemenea, poţi controla camera cu smartphone-ul şi rabatând ecranul poţi vace vlogging, transmisie live etc.

După ce m-am jucat mai mult cu el a doua utilizare pe care i-am găsit-o ar fi pentru paparazzi. Am stat la mai puţin de 2 metri de oameni, pe care i-am fotografiat şi n-au observat nimic. Siguranţă totală!

În segmentul video m-am blocat puţin, pentru că nu găseam opţiunea de filmare 4K. În modurile foto (M, Av, TV, P) ai doar filmare până la 1080p.

Pentru 4K trebuie să mergi, surpriză, în modul video dedicat. Filmarea 4K are factor de crop 1.7 şi obţii o calitate mai bună fără sistemul de stabilizare activat.

Am făcut toate filmările din mână, cu stabilizarea pornită şi au ieşit bine, după gustul meu. Probabil am fost neatent cu controlul luminozităţii, pentru că unele ai ieşit uşor supraexpuse. Ceea ce mi se pare bizar e că tehnologia Dual Pixel autofocus nu e activă pe filmarea 4K. Poate de aceea filmarea FullHd mi se pare mai clară.

Aş recomanda Canon EOS M50 pentru călătorii, paparazii, amatori avansaţi şi profesionişti plictisiţi să care truse grele.

Trebuie să recunosc că, în ansamblu, mi-a plăcut Canon EOS M50 pentru portabilitate, calitatea fotografiilor şi discreţie. Desigur, e perfectibil, dar folosindu-l mi-am amintit de o poveste spusă de Andrei Pandele, care l-a condus prin Bucureştii lui 1975, pe celebrul Henri Cartier-Bresson. Ideea e că un aparat mic nu intimidează oamenii şi-ţi permite o apropiere mai mare, naturaleţe etc. Ştii doar ce a zis prietenul lui Henri: “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.”