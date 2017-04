ADATA lansează Ultimate SU700, un SSD cu până la 960GB spaţiu de stocare

Ultimate SU700 este un SSD de 2,5 inci SATA cu viteze de până la 560MB/s la citire şi 520MB/s la scriere. SU700 este caracterizat de 3D NAND Flash, mult mai fiabil, eficient şi mai rapid decât modelele anterioare 2D NAND. Dispune şi de un controller nou Maxiotek. 3D NAND poate atinge viteze cu cel puţin 10% mai mari decât 2D NAND.

Designul şi procedurile de testare ADATA asigură integrarea fluidă a criptării AES 256-bit şi corectarea rapidă a erorilor. ADATA lansează SU700 în patru variante: cu capacitate de 120GB, 240GB, 480GB şi 960GB, toate oferind un MTBF (mean time between failures) de două milioane de ore. Versiunea de 960GB are un rating TBW (terabytes written) de 560TB, indicând o durată lungă de viaţă pentru acest SSD. SU700 are o garanţie de trei ani.