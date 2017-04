Şoferul Uber din România care a returnat un portofel cu 10.000 de euro după o cursă de 10 lei

Povestea asta ar putea începe inspiraţional: dacă-i ajuţi pe alţii, te ajută şi Dumnezeu. Dar eu nu cred în Dumnezeu, aşa că nu ştiu dacă te poate ajuta. În schimb, începe banal. Cristian, 42 de ani, şofer partener Uber din ianuarie şi cetăţean din Ploieşti, a preluat o comandă de la aeroportul „Henri Coandă“. Comanda era pentru Andrei, 35 de ani.

Cursa a fost scurtă, Cristian susţine că cea mai scurtă a sa de până acum, doi-trei kilometri, şi a costat vreo 10 lei. După ce pasagerul a coborât, el a verificat bancheta să vadă dacă nu cumva şi-a uitat ceva. Şi a uitat: un portofel cu circa 10.000 de euro în el.

„Puteam să nu ştiu nimic şi poate găseau alţi pasageri. Au fost trei care au stat în spate la următoarea cursă. După ce am terminat-o, m-a sunat clientul, i-am confirmat că i-am găsit portofelul şi am mers să i-l dau personal“, a detaliat Cristian. Firesc, clientul a fost foarte fericit.

„Am avut nişte emoţii groaznice, normal că am sperat să-l găsesc. Din fericire toată povestea a durat sub o oră, nu am avut timp să disper prea mult“, a completat şi Andrei. El şi-a dat seama de pierdere când a ajuns acasă, dar maşina plecase deja. „Am intrat imediat în aplicaţie, am încercat să iau legătura cu şoferul prin telefon, dar nu a mers (Uber a schimbat politica de afişare a numerelor de telefon, ca să evite cazuri de agresiune petrecute în alte ţări - n.r.). Am scris şi la suport şi mi-au răspuns repede. Am reuşit să dau şi de şofer şi mi-a înapoiat portofelul“, a mai adăugat Andrei.

Cristian, şoferul partener Uber care a returnat portofelul uitat de-un client în maşină.

Cristian a mai înapoiat în trecut şi un telefon scump căzut tot pe banchetă. Atunci, după cea care l-a pierdut, a mai urcat cineva, care i l-a arătat. În final, poate tot inspiraţional, Andrei a spus că cel mai mult apreciază cât de utilă e tehnologia în astfel de cazuri. „Poţi să dai de om, ştii cine e. După ce s-a rezolvat, le-am scris celor de la Uber că acel partener este eroul meu personal şi că ar trebui să îl promoveze sau ceva, dacă s-ar putea“.

Nu ştiu dacă ai pierdut vreodată ceva în taxi sau în Uber, dar dacă acest serviciu american a aduse ceva bun pe piaţa de transport, la nivel local şi global, e seriozitatea mai mare faţă de client. Şi în timp ce la servicii tradiţionale (desigur, taximetrie), poţi doar spera că mai dai de şofer şi că ţi-ar putea returna ce-ai pierdut, la cele noi ai şi câteva opţiuni care mai susţin speranţa.